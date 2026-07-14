Счастье любит тишину: бывший участник шоу "Холостяк" Добрынин рассказал о своей личной жизни

Популярный украинский телеведущий откровенно высказался о своих отношениях после громкого развода с Дашей Квитковой. Бывший участник шоу "Холостяк" признался, готов ли он к новой любви, и с иронией объяснил, почему не собирается устраивать очередные "отборы" для женщин.

В новом выпуске проекта "Тур со звездами" телеведущий раз и навсегда прояснил ситуацию со своим нынешним семейным положением. На вопрос журналистки о том, занято ли сейчас его сердце, Никита ответил довольно сдержанно, но прямолинейно. Он заверил, что полностью доволен своим нынешним положением и не находится в активном поиске новой партнерши.

"Счастье любит тишину. У меня всё хорошо — и я доволен своей жизнью. Никого не ищу. Никогда не проводил кастинги, чтобы у кого-то появились шансы или чтобы кто-то встал в очередь", — лаконично подчеркнул Добрынин.

Что известно о прошлых отношениях ведущего

Никита Добрынин приобрел особую популярность как главный герой девятого сезона романтического реалити-шоу "Холостяк". В финале проекта он выбрал Дашу Квитковую, на которой впоследствии женился. Эта пара долгое время считалась одним из самых крепких и красивых союзов в украинском шоу-бизнесе, а в июле 2021 года у супругов родился сын Лев.

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Даша Квиткова и Никита Добрынин были женаты Фото: Instagram

Однако в начале 2023 года влюблённые поразили поклонников новостью о разрыве. Вскоре они официально расстались, но смогли сохранить отношения как родители ради воспитания общего сына.

Напомним, ранее "Фокус" писал, что:

Кроме того, в сети ходят слухи, что герой шоу "Холостяк-9" мог состоять в романтических отношениях с мужчиной ещё во время участия в проекте.