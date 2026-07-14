Щастя любить тишу: колишній "Холостяк" Добринін заговорив про особисте життя

Популярний український телеведучий відверто висловився про свої стосунки після гучного розлучення з Дашею Квітковою. Колишній "Холостяк" зізнався, чи готовий він до нового кохання, та з іронією пояснив, чому не збирається влаштовувати чергові "відбори" для жінок.

У новому випуску проєкту "Тур зірками" телеведучий розставив крапки над "і" щодо свого теперішнього сімейного статусу. На запитання журналістки про те, чи зайняте зараз його серце, Нікіта відповів досить стримано, але прямолінійно. Він запевнив, що повністю задоволений своїм теперішнім станом і не перебуває в активному пошуку нової партнерки.

"Щастя любить тишу. У мене все добре – і я задоволений своїм життям. Не шукаю нікого. Ніколи не проводив кастинги, аби хтось мав шанси, чи став у чергу", — лаконічно підкреслив Добринін.

Що відомо про минулі стосунки ведучого

Нікіта Добринін здобув особливу популярність як головний герой дев'ятого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк". У фіналі проєкту він обрав Дашу Квіткову, з якою згодом одружився. Ця пара тривалий час вважалася одним із найміцніших та найгарніших союзів в українському шоу-бізнесі, а у липні 2021 року у подружжя народився син Лев.

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Даша Квіткова і Нікіта Добринін були одружені Фото: Instagram

Проте на початку 2023 року закохані приголомшили прихильників новиною про розрив. Невдовзі вони офіційно розлучилися, але змогли зберегти батьківські стосунки заради виховання спільного сина.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, у мережі ширяться чутки, що герой шоу "Холостяк-9" міг перебувати в романтичних стосунках із чоловіком ще під час участі в проєкті.