Бывшую жену рэпера Эминема экстренно госпитализировали: что известно о ее состоянии

Бывшая жена всемирно известного рэпера Эминема (Маршалла Брюса Метерса III) и главная женщина его жизни Кимберли Энн Скотт оказалась в больнице после экстренного вызова.

На днях медики вынесли женщину на носилках из её дома в Честерфилде в США, а затем поместили Кимберли в салон машины скорой помощи. Перед этим в службы экстренной помощи поступило сообщение о человеке, находившемся без сознания, пишет TMZ.

Согласно отчету местной пожарной службы и службы экстренной медицинской помощи, тип инцидента был определен как "кровотечение или разрыв", а также указано, что экстренные службы отреагировали на чрезвычайную медицинскую ситуацию. Полиция впоследствии подтвердила, что медики прибывали по вызову в дом Кимберли.

Бывшую жену Эминема экстренно госпитализировали Фото: tmz

После того как Кимберли поместили в машину "скорой помощи", её доставили в местную больницу. На данный момент её состояние остаётся неизвестным, как и причины, по которым супругу Эминема пришлось экстренно госпитализировать.

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Бывшая жена Эминема переживает нелегкие времена

Таблоид Radar Online пишет, что эта ситуация произошла на фоне сложных времен, которые переживает Кимберли Скотт в последние месяцы. В частности, она столкнулась с юридическими проблемами, поскольку недавно была арестована по подозрению в вождении в состоянии алкогольного опьянения после того, как врезалась в припаркованный автомобиль в Детройте.

Эта авария произошла вскоре после того, как Скотт признала свою вину в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и в отказе остановиться после ДТП в ходе другого инцидента.

В июне был выдан ордер на её арест, когда она не явилась в суд на запланированное слушание. Однако, по информации издания Page Six, вскоре он был отменен.

Отношения Эминема и его бывшей жены в настоящее время

Эминем помогает своей бывшей жене после разрыва Фото: из открытых источников

Как стало известно изданию Radar Online, Эминем, который был женат на Скотт с 1999 по 2001 год, а затем снова в 2006 году в течение почти одного года, до сих пор активно помогает своей бывшей жене. Инсайдер рассказал, что был "потрясён", когда увидел фотографию Кимберли в полицейском досье.

"Он говорит, что хочет, чтобы это стало для неё сигналом о том, что ей нужна профессиональная помощь… Он хочет, чтобы они все вместе — её семья и друзья — собрались и откровенно поговорили с ней… Эминем искренне опасается, что произойдёт самое худшее, если не принять меры, чтобы помочь Ким", — рассказал инсайдер журналистам.

Стоит напомнить, что у бывшей пары есть общая дочь — Хейли Джейд Метерс, которую рэпер воспитывал сам.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Ранее Эминем также подал иск против компании Цукерберга.