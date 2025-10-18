53-летний Эминем снова нашел любовь: кто покорил сердце рэпера после многолетней тишины в отношениях

53-летний американский рэпер Эминем (Маршалл Брюс Метерс III) почти через 20 лет после своего последнего публичного романа завел отношения. Его избранницей стала хорошо знакомая женщина из команды звезды.

Новой девушкой Эминема стала Катрин Малота, стилист и визажист из Мичигана. Об этом рассказало издание Radar Online.

Как выяснили СМИ, Катрин уже много лет работает вместе с Эминемом. Она в частности является тем человеком, который делает прически рэперу, а также заботится о его образе во время съемок музыкальных клипов, фотосессий и тому подобное.

Эминем стал не первой звездой, с которой сотрудничала Малота. Известно о том, что она также была стилисткой и визажисткой в командах таких известных звезд как 50 Cent, Робин Тик и Snoop Dogg.

Во время, когда Эминем не нуждается в услугах Катрин, она работает парикмахершей в одном из салонов красоты города Бирмингем штата Мичиган.

Відео дня

Пока что нет информации о том, как складываются их отношения, а также о том, как долго влюбленные вместе.

Стоит отметить, что Эминем довольно тщательно скрывает свою частную жизнь. Так, на протяжении многих лет рэпер не раскрывал информации о своих отношениях публично.

Эминем нашел новую любовь

Первая любовь Эминема

Стоит отметить, что 17 октября Эминем отметил свой 53 день рождения. В связи с этим Фокус решил напомнить его главную историю любви в жизни — отношения с Кимберли Энн Скотт, с которой Эминем был женат и которая стала его первой любовью.

Пара познакомилась в 1988 году на вечеринке. В то время Эминему было всего 15 лет, а Ким — 13. Роман пары длился на протяжении почти двух десятилетий и сопровождался бурными эмоциями. Дважды пара была замужем: в 1999 и 2006 годах. Однако супружеская жизнь Ким и Эминема оборвалась окончательно в 2007 году.

Напомним, 13 октября названная дочь Эминема Алайна Мари Скотт объявила о беременности, поделившись трогательной фотографией.

В июне издание TheWrap рассказало, что Эминем подал в суд на компанию Цукерберга.