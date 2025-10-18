53-річний Емінем знову знайшов кохання: хто підкорив серце репера після багаторічної тиші у стосунках

53-річний американський репер Емінем (Маршалл Брюс Метерс ІІІ) майже через 20 років після свого останнього публічного роману завів стосунки. Його обраницею стала добре знайома жінка з команди зірки.

Новою дівчиною Емінема стала Катрін Малота, стилістка та візажистка з Мічигану. Про це розповіло видання Radar Online.

Як з'ясували ЗМІ, Катрін вже багато років працює разом з Емінемом. Вона зокрема є тією людиною, що робить зачіски реперу, а також дбає про його образ під час зйомок музичних кліпів, фотосесій тощо.

Емінем став не першою зіркою, з якою співпрацювала Малота. Відомо про те, що вона також була стилісткою та візажисткою у командах таких відомих зірок як 50 Cent, Робін Тік та Snoop Dogg.

У час, коли Емінем не потребує послуг Катрін, вона працює перукаркою в одному з салонів краси міста Бірмінгем штату Мічиган.

Поки що немає інформації про те, як складаються їхні стосунки, а також про те, як довго закохані разом.

Варто зазначити, що Емінем доволі ретельно приховує своє приватне життя. Так, упродовж багатьох років репер не розкривав інформації про свої стосунки публічно.

Емінем знайшов нове кохання

Перше кохання Емінема

Варто зазначити, що 17 жовтня Емінем відзначив свій 53 день народження. У зв'язку з цим Фокус вирішив нагадати його головну історію кохання у житті — стосунки з Кімберлі Енн Скотт, з якою Емінем був у шлюбі і яка стала його першим коханням.

Пара познайомилася у 1988 році на вечірці. На той час Емінему було лише 15 років, а Кім — 13. Роман пари тривав упродовж майже двох десятиліть і супроводжувався бурхливими емоціями. Двічі пара була одруженою: у 1999 та 2006 роках. Однак подружнє життя Кім і Емінема обірвалося остаточно у 2007 році.

