Колишню дружину репера Емінема екстрено госпіталізували: що відомо про її стан

Колишня дружина відомого на увесь світ репера Емінема (Маршалла Брюса Метерса ІІІ) і головна жінка його життя Кімберлі Енн Скотт опинилася у лікарні після екстреного виклику.

Днями медики винесли жінку на ношах з її будинку в Честерфілді у США, а тоді помістили Кімберлі в салон карети швидкої допомоги. Перед цим до екстрених служб надійшо повідомлення щодо людини, яка перебувала без свідомості, пише TMZ.

Згідно зі звітом місцевої пожежної служби та служби екстреної медичної допомоги, тип інциденту був визначений як "кровотеча або розрив", а також вказано, що екстрені служби відреагували на надзвичайну медичну ситуацію. Поліція згодом підтвердила, що медики прибували на виклик до будинку Кімберлі.

Колишню дружину Емінема екстрено госпіталізували Фото: tmz

Після того, як Кімберлі помістили до карети "швидкої", її відвезли до місцевої лікарні. Наразі її стан залишається невідомим, як і причини, з яких дружину Емінема було екстрено госпіталізовано.

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Колишня дружина Емінема переживає складні часи

Таблоїд Radar Online пише, що ця ситуація сталася на тлі скрутних часів, які переживає Кімберлі Скотт упродовж останніх місяців. Вона зіштовхнулася зокрема з юридичними проблемами, оскільки нещодавно була заарештована за підозрою у водінні в стані алкогольного сп’яніння після того, як врізалася у припаркований автомобіль у Детройті.

Ця аварія трапилася незадовго після того, як Скотт визнала свою провину у водінні транспортного засобу в стані алкогольного сп’яніння та у відмові зупинитися після ДТП під час іншого інциденту.

У червні було видано ордер на її арешт, коли вона не з’явилася в суді на заплановане слухання. Однак, за інформацією медіа Page Six, його невдовзі було скасовано.

Стосунки Емінема та колишньої дружини зараз

Емінем допомагає своїй колишній дружині після розриву Фото: з відкритих джерел

Як дізналося медіа Radar Online, Емінем, який був одружений зі Скотт з 1999 по 2001 рік, а потім знову у 2006 році протягом майже одного року, досі активно допомагає своїй колишній дружині. Інсайдер розповів, що він був "вражений", коли побачив фотографію Кімберлі у поліцейському досьє.

"Він каже, що хоче, аби це стало для неї сигналом, що їй потрібна професійна допомога… Він хоче, щоб вони всі разом — її родина та друзі — зібралися й відверто поговорили з нею… Емінем щиро побоюється, що станеться найгірше, якщо не вжити заходів, щоб допомогти Кім", — розповів інсайдер журналістам.

Варто нагадати, що у колишньої пари є спільна донька — Гейлі Джейд Метерс, яку репер виховував сам.

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Раніше також Емінем подав до суду на компанію Цукерберга.