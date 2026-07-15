Билык показалась в объятиях премьер-министра Свириденко и обратилась к ней (фото)

Украинская певица Ирина Билык обратилась к премьер-министру Юлии Свириденко после появления новостей о её отставке 14 июля.

Народная артистка Украины показала кадры со своего концерта, на котором глава Кабмина вышла на сцену и подарила ей цветы.

Билык обратилась к Свириденко

Артистка пожелала удачи на новом пути.

"Мудрость жизни в том, что ни одна вершина не является последней. Каждое завершение — это лишь начало нового пути. Юлия Анатольевна, желаю, чтобы этот путь был светлым и сильным!" — написала певица.

На видео видно, как премьер-министр вышла на сцену к Ирине Билык, обняла её и подарила ей букет красных роз.

Ирина Билык и Юлия Свириденко Фото: facebook.com/bilyk.iryna

Ирина Билык и Юлия Свириденко Фото: instagram/bilyk_iryna

Отставка Свириденко

14 июля Верховная Рада поддержала отставку Свириденко с поста премьер-министра Украины. Перед голосованием она отчиталась о работе правительства в парламенте. Вместе с ней в отставку уходит весь состав Кабинета министров. Члены правительства будут продолжать исполнять свои полномочия до начала работы нового Кабмина.

Відео дня

Сама Свириденко объяснила своё решение необходимостью обновления Кабинета министров. По её словам, президент Зеленский "чётко дал понять", что правительству требуются изменения и укрепление отдельных направлений.

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