Білик показалася в обіймах з премʼєркою Свириденко та звернулася до неї (фото)

Українська співачка Ірина Білик звернулася до премʼєрки Юлії Свириденко після новин про її відставку 14 липня.

Народна артистка України показала кадри зі свого концерту, на якому голова Кабміну вийшла на сцену та подарувала їй квіти.

Білик звернулася до Свириденко

Артистка побажала удачі на новому шляху.

"Мудрість життя в тому, що жодна вершина не є останньою. Кожне завершення — це лише початок нового шляху. Юлія Анатоліївна, бажаю, щоб цей шлях був світлим і сильним!" — написала співачка.

На відео можна побачити, як премʼєрка вийшла на сцену до Ірини Білик, обійняла та подарувала їй букет червоних троянд.

Ірина Білик та Юлія Свириденко Фото: facebook.com/bilyk.iryna

Ірина Білик та Юлія Свириденко Фото: instagram/bilyk_iryna

Відставка Свириденко

14 липня Верховна Рада підтримала відставку Свириденко з посади прем'єр-міністерки України. Перед голосуванням вона відзвітувала про роботу уряду в парламенті. Разом з нею у відставку йде весь склад Кабінету міністрів. Члени уряду продовжуватимуть виконувати свої повноваження до початку роботи нового Кабміну.

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Сама Свириденко пояснювала своє рішення необхідністю оновлення Кабінету міністрів. За її словами, президент Зеленський "чітко дав зрозуміти", що уряд потребує змін і посилення окремих напрямків.

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