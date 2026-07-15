Дженнифер Лопес появилась в платке и кружевном платье, из-под которого просвечивает нижнее белье (фото)

Американская поп-дива в очередной раз покорила поклонников своим безупречным чувством стиля и ярким летним образом. На новых фотографиях звезда позирует на фоне живописного морского пейзажа в Италии, демонстрируя стройную фигуру в смелом наряде.

Для своей новой фотосессии Джей Ло выбрала ультракороткое белое платье с крупным перфорированным кружевом ришелье и глубоким декольте, сквозь которое игриво просвечивает её белоснежное белье.

Дженнифер Лопес в белом платье Фото: Instagram

Свой роскошный наряд певица дополнила кружевным платком в тон наряду, что придало образу утончённый ретро-шарм. Также певица примерила модные солнцезащитные очки в форме "кошачьего глаза" в чёрной оправе и стильные остроносые туфли на невысоких каблуках-чарочках с контрастным чёрно-белым принтом.

Дженнифер Лопес в платье, из-под которого видно нижнее белье Фото: Instagram

Попдива позировала на террасе с кованой оградой, откуда открывается потрясающий вид на скалистое побережье, зеленые холмы и голубое море. Поклонники уже успели засыпать звезду комплиментами.

Відео дня

Напомним, ранее "Фокус" писал, что:

Актриса поразила поклонников роскошным нарядом, в котором особое внимание привлекла её новая прическа. Звезда появилась на публике с изящной косой, уложенной вокруг головы, что мгновенно вызвало у украинских пользователей ассоциации с легендарным стилем Юлии Тимошенко.

Дженнифер Лопес появилась на премьере своего нового фильма "Служебный роман" в платье с очень смелым декольте и позировала вместе с предполагаемым бойфрендом.

Кроме того, танцовщица показала себя без макияжа, удивив поклонников. Звезда опубликовала новое видео в Instagram, в котором продемонстрировала свой утренний бьюти-ритуал.