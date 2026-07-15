Дженніфер Лопес показалась у хустці та мереживній сукні, де видно спіднє (фото)
Американська попдіва укотре підкорила шанувальників своїм бездоганним почуттям стилю та гарячим літнім образом. На нових світлинах зірка позує на тлі мальовничого морського пейзажу в Італії, демонструючи струнку фігуру у сміливому вбранні.
Для своєї нової фотосесії Джей Ло обрала ультракоротку білу сукню з великим перфорованим мереживом ришельє та глибоким декольте, крізь яке грайливо просвічує її білосніжна білизна.
Свій розкішний аутфіт виконавиця доповнила мереживною хусткою в тон вбрання, що додала образу витонченого ретро-шарму. Також співачка приміряла трендові сонцезахисні окуляри у формі "котяче око" в чорній оправі та стильні гостроносі туфлі на невисоких підборах-чарочках із контрастним чорно-білим принтом.
Попдіва позувала на терасі з кованою огорожею, звідки відкривається неймовірний вид на скелясте узбережжя, зелені пагорби та блакитне море. Шанувальники вже встигли засипати зірку компліментами.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Акторка приголомшила шанувальників розкішним аутфітом, у якому особливу увагу привернула її нова зачіска. Зірка з'явилася на публіці з витонченою косою, викладеною навколо голови, що миттєво викликало в українських користувачів асоціації з легендарним стилем Юлії Тимошенко.
- Дженніфер Лопес зʼявилася на премʼєрі свого нового фільму "Службовий роман" у сукні з дуже сміливим декольте та позувала разом з ймовірним бойфрендом.
Крім того, танцюристка показала себе без макіяжу, здивувавши шанувальників. Зірка опублікувала нове відео в Instagram, у якому продемонструвала свій ранковий б’юті-ритуал.