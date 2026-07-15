Андрей Шевченко показал свою жену: что известно об их отношениях (фото)

49-летний украинский футболист Андрей Шевченко вместе с женой, американской моделью Кристен Пазик, отпраздновали 22-ю годовщину своего брака. По этому случаю пара поделилась в социальных сетях редкими совместными снимками, продемонстрировав как современные, так и архивные моменты своей жизни.

На своей странице в Instagram (@andriyshevchenko) Андрей Шевченко опубликовал свежую фотографию, на которой он позирует в классическом сером костюме рядом со своей 47-летней женой в изящном вечернем платье пастельного оттенка.

Андрей Шевченко с женой Кристен Пазик Фото: Instagram

Помимо свежих снимков, супруги также порадовали поклонников архивной фотографией из молодости, на которой они запечатлены в стильных кожаных куртках и солнцезащитных очках. Публикация быстро собрала множество поздравлений от преданных поклонников и звездных друзей, которые восхищаются крепкими узами этой известной семьи.

Андрей Шевченко и его жена Фото: Instagram

Отношения Андрея Шевченко

История любви Андрея Шевченко и Кристен Пазик началась более двух десятилетий назад. Пара познакомилась на модном показе, причем инициатором знакомства выступила сама Кристен, которая в то время успешно строила карьеру в модельном бизнесе. Их роман развивался стремительно, и уже 14 июля 2004 года влюбленные официально оформили свои отношения, сыграв частную свадьбу на поле для гольфа в Вашингтоне.

Відео дня

За годы счастливой семейной жизни у Андрея и Кристен родились четверо сыновей — Джордан, Кристиан, Александр и Райдер-Габриэль. Несмотря на свой статус публичных личностей, пара старается держать личную жизнь как можно дальше от посторонних глаз, однако всегда открыто демонстрирует взаимную поддержку и теплоту во время важных семейных праздников.

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