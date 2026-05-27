Самая низкая в его карьере: Андрей Шевченко рассказал, какая у него зарплата в Украине

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) и известный футболист и тренер Андрей Шевченко рассказал, сколько получает на своей должности в Украине.

Легендарный спортсмен признался, что платит налоги и в Украине, и Британии. Такое заявление он сделал в интервью на YouTube-канале "Бомбардир".

В беседе с Романом Бебехом Шевченко сказал, что на своей должности в УАФ получает 25 тысяч долларов в месяц. А это около 1,1 млн грн.

Кроме того, "Шева" назвал эту зарплату самой низкой в своей карьере.

"Я зарабатываю 25 000 долларов. С них я плачу налоги. Я плачу налоги здесь, в Украине. Я резидент Великобритании, я плачу налоги там. Я плачу двойные налоги. Могу сказать, что это самая низкая зарплата, которую я зарабатывал в жизни. Средства, которые мы используем на зарплаты, это целевые средства, выделяемые УЕФА и ФИФА", — рассказал он.

