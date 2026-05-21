"Шкиляний мяч": в сети раскритиковали Шевченко из-за сложностей в разговоре на украинском
Перед финалом Кубка Украины Андрей Шевченко дал комментарий "УПЛ ТВ". Эпизод с этой речью разлетелся в сети — президента Украинской ассоциации футбола в очередной раз раскритиковали за его украинский.
На видео обратил внимание пользователь play_442_ в Threads.
"Не мучайте легенду, дайте ему уже говорить на родном итальянском языке. Потому что это просто невозможно слушать. Похоже, даже режиссер эфира не выдержал и дал команду ведущим срочно отпускать Шевченко", — отметил он.
Автор поста также отметил, что проблема заключается не в ошибке в одном слове, а в нежелании футбольного функционера учить украинский язык.
Впоследствии он объяснил, что Шевченко хотел сказать о том, что раньше был турнир "Кожаный мяч", который впоследствии получил название "Школьный мяч". Однако у главы УАФ получилось сказать "Школьный мяч".
В комментариях добавляют, что украинский не является первым языком Шевченко, более того — он у него "четвертый".
Также пользователи упомянули, что дети Шевченко не владеют украинским.
Также пользователи предлагают Андрею Шевченко рассмотреть возможность баллотироваться в городские головы Киева...
... или устроить дебаты против действующего городского головы Виталия Кличко.
Другие люди отметили, что Шевченко всегда был "неумным", независимо от того, на каком языке говорил
Также люди предполагали, что Шевченко на самом деле хотел сказать не "школьный" или "кожаный", а "вредный" мяч.
А вот другие напоминали, что Шевченко живет в Лондоне, поэтому на это выступление ему якобы было "все равно", ведь мыслями он уже был в британской столице.
В октябре 2025 года президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко и его жена Кристен Пазик показали своего первенца Джордана, который праздновал 21-летие.
