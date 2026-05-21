"Шкиляний мяч": в сети раскритиковали Шевченко из-за сложностей в разговоре на украинском

Перед финалом Кубка Украины Андрей Шевченко дал комментарий "УПЛ ТВ". Эпизод с этой речью разлетелся в сети — президента Украинской ассоциации футбола в очередной раз раскритиковали за его украинский.

На видео обратил внимание пользователь play_442_ в Threads.

"Не мучайте легенду, дайте ему уже говорить на родном итальянском языке. Потому что это просто невозможно слушать. Похоже, даже режиссер эфира не выдержал и дал команду ведущим срочно отпускать Шевченко", — отметил он.

Автор поста также отметил, что проблема заключается не в ошибке в одном слове, а в нежелании футбольного функционера учить украинский язык.

Впоследствии он объяснил, что Шевченко хотел сказать о том, что раньше был турнир "Кожаный мяч", который впоследствии получил название "Школьный мяч". Однако у главы УАФ получилось сказать "Школьный мяч".

Відео дня

В комментариях добавляют, что украинский не является первым языком Шевченко, более того — он у него "четвертый".

Комментарий под постом Фото: Скриншот

Также пользователи упомянули, что дети Шевченко не владеют украинским.

Также пользователи предлагают Андрею Шевченко рассмотреть возможность баллотироваться в городские головы Киева...

Комментарий под постом Фото: Скриншот

... или устроить дебаты против действующего городского головы Виталия Кличко.

Комментарий под постом Фото: Скриншот

Другие люди отметили, что Шевченко всегда был "неумным", независимо от того, на каком языке говорил

Комментарий под постом Фото: Скриншот

Также люди предполагали, что Шевченко на самом деле хотел сказать не "школьный" или "кожаный", а "вредный" мяч.

Комментарий под постом Фото: Скриншот

А вот другие напоминали, что Шевченко живет в Лондоне, поэтому на это выступление ему якобы было "все равно", ведь мыслями он уже был в британской столице.

Фото: Скриншот

В октябре 2025 года президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко и его жена Кристен Пазик показали своего первенца Джордана, который праздновал 21-летие.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, Джордан Шевченко появился в Instagram своей мамы в объятиях с девушкой, однако это оказалась не его возлюбленная.