"Шкіляний м'яч": у мережі розкритикували Шевченка через складнощі в розмові українською

Перед фіналом Кубка України Андрій Шевченко дав коментар "УПЛ ТБ". Епізод з цією промовою розлетівся у мережі — президента Української асоціації футболу вчергове розкритикували за його українську.

На відео звернув увагу користувач play_442_ у Threads.

"Не мучте легенду, дайте йому вже говорити рідною італійською мовою. Бо це просто неможливо слухати. Схоже, навіть режисер ефіру не витримав і дав команду ведучим терміново відпускати Шевченка", — зазначив він.

Автор посту також зазначив, що проблема полягає не в помилці в одному слові, а у небажанні футбольного функціонера вчити українську мову.

Згодом він пояснив, що Шевченко хотів сказати про те, що раніше був турнір "Шкіряний м'яч", який згодом отримав назву "Шкільний м'яч". Однак у голови УАФ вийшло сказати "Шкіляний м'яч".

У коментарях додають, що українська не є першою мовою Шевченка, ба більше — вона в нього "четверта".

Відео дня

Коментар під постом Фото: Скриншот

Також користувачі згадали, що діти Шевченка не володіють українською.

Також користувачі пропонують Андрію Шевченко розглянути можливість балотуватися у міські голови Києва…

Коментар під постом Фото: Скриншот

… або влаштувати дебати проти чинного міського голови Віталія Кличка.

Коментар під постом Фото: Скриншот

Інші люди зазначили, що Шевченко завжди був "нерозумним", незалежно від того, якою мовою говорив

Коментар під постом Фото: Скриншот

Також люди припускали, що Шевченко насправді хотів сказати не "шкільний" чи "шкіряний", а "шкідливий" м'яч.

Коментар під постом Фото: Скриншот

А от інші нагадували, що Шевченко живе у Лондоні, тож на цей виступ йому нібито було "все одно", адже думками він вже був у британській столиці.

Фото: Скриншот

У жовтні 2025 року президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко та його дружина Крістен Пазік показали свого первістка Джордана, який святкував 21-річчя.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, Джордан Шевченко з'явився в Instagram своєї мами в обіймах з дівчиною, однак це виявилася не його кохана.