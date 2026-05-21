"Шкіляний м'яч": у мережі розкритикували Шевченка через складнощі в розмові українською
Перед фіналом Кубка України Андрій Шевченко дав коментар "УПЛ ТБ". Епізод з цією промовою розлетівся у мережі — президента Української асоціації футболу вчергове розкритикували за його українську.
На відео звернув увагу користувач play_442_ у Threads.
"Не мучте легенду, дайте йому вже говорити рідною італійською мовою. Бо це просто неможливо слухати. Схоже, навіть режисер ефіру не витримав і дав команду ведучим терміново відпускати Шевченка", — зазначив він.
Автор посту також зазначив, що проблема полягає не в помилці в одному слові, а у небажанні футбольного функціонера вчити українську мову.
Згодом він пояснив, що Шевченко хотів сказати про те, що раніше був турнір "Шкіряний м'яч", який згодом отримав назву "Шкільний м'яч". Однак у голови УАФ вийшло сказати "Шкіляний м'яч".
У коментарях додають, що українська не є першою мовою Шевченка, ба більше — вона в нього "четверта".
Також користувачі згадали, що діти Шевченка не володіють українською.
Також користувачі пропонують Андрію Шевченко розглянути можливість балотуватися у міські голови Києва…
… або влаштувати дебати проти чинного міського голови Віталія Кличка.
Інші люди зазначили, що Шевченко завжди був "нерозумним", незалежно від того, якою мовою говорив
Також люди припускали, що Шевченко насправді хотів сказати не "шкільний" чи "шкіряний", а "шкідливий" м'яч.
А от інші нагадували, що Шевченко живе у Лондоні, тож на цей виступ йому нібито було "все одно", адже думками він вже був у британській столиці.
У жовтні 2025 року президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко та його дружина Крістен Пазік показали свого первістка Джордана, який святкував 21-річчя.
