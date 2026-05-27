Найнижча у його кар'єрі: Андрій Шевченко розповів, яка у нього зарплата в Україні

Президент Української асоціації футболу (УАФ) та відомий футболіст і тренер Андрій Шевченко розповів, скільки отримує на своїй посаді в Україні.

Легендарний спортсмен зізнався, що сплачує податки і в Україні, і Британії. Таку заяву він зробив в інтерв'ю на YouTube-каналі "Бомбардир".

Андрій Шевченко назвав свою зарплату в Україні

В бесіді з Романом Бебехом Шевченко сказав, що на своїй посаді в УАФ отримує 25 тисяч доларів в місяць. А це близько 1,1 млн грн.

Крім того, "Шева" назвав цю зарплату найнижчою у своїй кар’єрі.

"Я заробляю 25 000 доларів. З них я сплачую податки. Я сплачую податки тут, в Україні. Я резидент Великоъ Британії, я сплачую податки там. Я сплачую подвійні податки. Можу сказати, що це найнижча зарплата, яку я заробляв у житті. Кошти, які ми використовуємо на зарплати, це цільові кошти, що виділяються УЄФА та ФІФА", — розповів він.

Відео дня

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, Джордан Шевченко з'явився в Instagram своєї мами в обіймах з дівчиною, однак це виявилася не його кохана.

Також мережі розкритикували Шевченка через складнощі в розмові українською. Перед фіналом Кубка України Андрій Шевченко дав коментар "УПЛ ТБ". Епізод з цією промовою розлетівся у мережі — президента Української асоціації футболу вчергове розкритикували за його українську.