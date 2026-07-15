Андрій Шевченко показав свою дружину: що відомо про їхні стосунки (фото)

49-річний український футболіст Андрій Шевченко разом із дружиною, американською моделлю Крістен Пазік, відсвяткували 22-гу річницю свого шлюбу. З цієї нагоди пара поділилася в соціальних мережах рідкісними спільними знімками, продемонструвавши як сучасні, так і архівні моменти свого життя.

На своїй сторінці в Instagram (@andriyshevchenko) Андрій Шевченко опублікував свіже фото, де він позує в класичному сірому костюмі поруч із 47-річною дружиною у витонченій вечірній сукні пастельного відтінку.

Андрій Шевченко з дружиною Крістен Пазік Фото: Instagram

Окрім сучасних кадрів, подружжя також потішило шанувальників архівною світлиною часів молодості, де вони зображені у стильних шкіряних куртках та сонцезахисних окулярах. Публікація швидко зібрала безліч привітань від відданих фанатів та зіркових друзів, які захоплюються міцністю цієї відомої родини.

Андрій Шевченко і його дружина Фото: Instagram

Стосунки Андрія Шевченка

Історія кохання Андрія Шевченка та Крістен Пазік розпочалася понад два десятиліття тому. Пара познайомилася на модному показі, причому ініціаторкою спілкування виступила сама Крістен, яка на той момент успішно будувала кар'єру в модельному бізнесі. Їхній роман розвивався стрімко, і вже 14 липня 2004 року закохані офіційно оформили свої стосунки, зігравши приватне весілля на полі для гольфу у Вашингтоні.

Відео дня

За роки щасливого подружнього життя у шлюбі Андрія та Крістен народилося четверо синів — Джордан, Крістіан, Олександр та Райдер-Габріель. Попри публічний статус, пара намагається тримати особисте життя якомога далі від сторонніх очей, проте завжди відкрито демонструє взаємну підтримку і теплоту під час важливих сімейних свят.

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