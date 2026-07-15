Жена самого богатого человека на планете показала свое старое видео с тараканами

Супруга основателя Amazon Джеффа Безоса, 56-летняя Лорен Санчес, поделилась с подписчиками забавным архивным видео из своего телевизионного прошлого. На опубликованных кадрах бывшая ведущая испытывает настоящую панику в прямом эфире из-за маленького насекомого, которое она сначала приняла за таракана.

До того как стать спутницей одного из самых богатых людей планеты, Лорен Санчес в течение 14 лет работала ведущей и репортёром на лос-анджелесском телеканале KTTV. Обнародованный архивный фрагмент утреннего шоу Good Day L.A. датируется серединой или концом 2000-х годов. В тот период Лорен как раз вышла замуж за влиятельного голливудского агента Патрика Уайтселла, поэтому её прогноз погоды выходил под брендом "Whitesell's Weather", пишет Radar Online.

В кадре Санчес в обтягивающем сером мини-платье демонстрировала зрителям движения игрока в гольф, когда вдруг заметила на полу студии насекомое, ползущее прямо к ней. Телеведущая громко вскрикнула от неожиданности, быстро указала пальцем на угрозу и буквально убежала из кадра на высоких каблуках.

Відео дня

Один из ведущих сразу же подколол Лорен за такой сильный испуг, иронично заметив, что еще вчера он стоял лицом к лицу с акулами. Впоследствии соведущий Стив Эдвардс показал, что "монстром" оказался обычный сверчок, который спокойно сидел у него на рукаве пиджака. Лорен тогда оправдывалась в эфире, что на самом деле не боится их, а просто не любит.

Сегодня Лорен Санчес с юмором вспоминает тот инцидент и откровенно признается, что её страхи с годами никуда не исчезли. В подписи к публикации она рассказала, что время от времени ей приходилось подменять ведущего прогноза погоды. Когда люди спрашивают её о самых больших страхах, она обычно отвечает, что ничего не боится, однако этот случай доказал, что её главной фобией являются именно тараканы.

Подписчики Лорен были в восторге от архивных кадров и оценили её самоиронию. Многие зрители из Лос-Анджелеса начали ностальгировать в комментариях, вспоминая, как смотрели эти утренние эфиры. Другие пользователи засыпали бывшую журналистку комплиментами, называя её невероятно забавной, настоящей и харизматичной.

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