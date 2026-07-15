Жінка найбагатшого чоловіка на планеті показала своє старе відео з тарганами

Дружина засновника Amazon Джеффа Безоса, 56-річна Лорен Санчес, поділилася з підписниками кумедним архівним відео зі свого телевізійного минулого. На оприлюднених кадрах колишня ведуча переживає справжню паніку в прямому ефірі через маленьку комаху, яку вона спочатку сплутала з тарганом.

До того як стати супутницею одного з найбагатших людей планети, Лорен Санчес протягом 14 років працювала ведучою та репортеркою на лос-анджелеському телеканалі KTTV. Оприлюднений архівний уривок ранкового шоу Good Day L.A. датується серединою або кінцем 2000-х років. У той період Лорен якраз вийшла заміж за впливового голлівудського агента Патріка Вайтселла, тому її прогноз погоди виходив під брендом "Whitesell's Weather", пише Radar Online.

У кадрі Санчес в обтислій сірій мінісукні показувала глядачам рухи гравця в гольф, коли раптом помітила на підлозі студії комаху, що повзла прямо до неї. Телеведуча голосно закричала від несподіванки, швидко вказала пальцем на загрозу та буквально втекла з кадру на високих підборах.

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Один із ведучих одразу ж підколов Лорен за такий сильний переляк, іронічно зазначивши, що ще вчора він стояв віч-на-віч з акулами. Згодом співведучий Стів Едвардс показав, що "монстром" виявився звичайний цвіркун, який спокійно сидів у нього на рукаві піджака. Лорен тоді виправдовувалася в ефірі, що насправді не боїться їх, а просто не любить.

Сьогодні Лорен Санчес із гумором згадує той інцидент і відверто зізнається, що її страхи з роками нікуди не зникли. У підписі до публікації вона розповіла, що час від часу їй доводилося підміняти ведучого погоди. Коли люди запитують її про найбільші страхи, вона зазвичай відповідає, що нічого не боїться, проте цей випадок довів, що її головною фобією є саме таргани.

Підписники Лорен залишилися в захваті від архівних кадрів та оцінили її самоіронію. Багато глядачів з Лос-Анджелеса почали ностальгувати в коментарях, згадуючи, як дивилися ці ефіри вранці. Інші користувачі засипали колишню журналістку компліментами, називаючи її неймовірно кумедною, справжньою та харизматичною.

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