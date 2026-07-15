"Государство — это люди": Денисенко, Ращук и другие звезды сделали важное заявление об Украине

15 июля Украина отмечает День украинской государственности. Этот праздник напоминает: государство начинается не только с институтов и границ, но и с каждого украинца, который каждый день своей жизнью, трудом или выбором отстаивает право своей страны на существование.

Фокус спросил известных украинцев, что для них сегодня значит Украина и какие личные истории изменили их жизнь. Пять откровений, пять судеб — и одна общая тема: что такое государство для каждого из них лично?

Владимир Ращук

Украинский актёр театра и кино, действующий военнослужащий.

– Самый первый и самый важный момент, когда я понял, за что воюю, произошёл под Бахмутом. Зима 23-го года. Днём плюс два, плюс три, а ночью минус двадцать. Ты сидишь в блиндаже, который обогреть невозможно, потому что нечем. Только окопные свечи. Да и настоящий огонь разводить нельзя: сразу сожжет позицию, враг засечет.

Холод такой, что все твои жизненные функции полностью отказывают. Тебе не хочется есть, не хочется пить, не хочется ничего. Не хочется жить. И ты начинаешь перебирать все свои мотивы: а может, дети; а может, семья; а может, ещё что-то.

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Владимир Ращук, украинский театральный и киноактер, действующий военнослужащий Фото: Личный архив

И именно в тот момент я буквально кожей почувствовал: я здесь ради своей страны, ради Украины. Эта цель тогда буквально спасла мне жизнь, настолько она оказалась фундаментальной. Это глобальная цель. Тогда же пришло осознание, что я украинец. Что я борюсь за государственность и суверенитет, а не просто мерзну здесь и доживаю.

Внутри во мне вспыхнула сильная мотивация. Она держалась, как я сейчас помню, на одном: я знаю, что войду в учебники истории. Как человек, который боролся за свободную Украину.

Константин и Влада Либеровы

Фотографы-документалисты, которые меняют взгляд на войну и жизнь.

– То, что действительно изменило нас, — это люди, которых мы встречаем повсюду. Те, кто поднимается на ноги после ранений и возвращается, чтобы спасать своих сослуживцев. Медики, которые сутками не отходят от раненых. Соседи, которые после прилета бегут разбирать завалы чужого дома. Те, кто помогает с документами, кто лечит, кто защищает.

Константин и Влада Либеровы, фотографы-документалисты Фото: Личный архив

Это и есть самый важный вывод, к которому мы пришли за эти годы. Государство — это не здания и не линии на карте. Государство — это люди. И самое ценное, что у нас есть, — это тоже люди. Поэтому давайте беречь друг друга.

Наталья Денисенко

Украинская актриса кино, театра и дубляжа.

– Есть одна вещь, которую я по-настоящему поняла только в последние годы. Я хорошо помню 2014 год. С тех пор война стала частью жизни Украины, и все эти годы мы жили с ней. Но полномасштабное вторжение заставило меня еще глубже переосмыслить, что для меня значит государство.

Раньше мне казалось, что государство — это институты, законы, документы, государственные праздники, а потом я увидела совсем другую Украину. С тех пор я стала по-другому смотреть и на всё, что с ней связано.

Государственные праздники перестали быть для меня просто датами в календаре. За каждой такой датой я вижу историю Украины, людей, которые её создавали, и тех, кто продолжает создавать её сегодня. Мне захотелось больше узнать о своей стране — её истории, культуре, поэзии. Как актриса, я много работаю с поэзией. И в последние годы я замечаю ещё одно прекрасное изменение: всё больше людей открывают для себя украинских поэтов — Василия Стуса, Лину Костенко, Юрия Издрика, Сергея Жадана. Мы как будто все начали внимательнее прислушиваться к своей культуре и искать в ней опору.

Наталья Денисенко, украинская актриса кино, театра и дубляжа Фото: Личный архив

Меня особенно трогает то, что это передается детям. Даже мой сын сегодня с интересом читает Стуса. И тогда я понимаю: государственность — это не только прошлое. Это ещё и то, что мы передаём следующему поколению — нашу память, язык, культуру.

Недавно мы все слышали историю женщины, которая более двадцати лет владела ювелирной лавкой, но после российского нападения она сгорела дотла. Среди руин удалось найти лишь несколько уцелевших колец. Как ювелирные изделия они почти утратили свою ценность. Однако дочь решила выставить их на аукцион, чтобы помочь маме начать всё сначала. Так удалось продать несколько украшений.

Именно тогда я в очередной раз поняла одну очень простую вещь: государство — это не только его символы, учреждения или границы. Государство — это люди. Люди, которые, несмотря на усталость, страх и неопределенность, каждый день выбирают жизнь. Лечить. Учить. Заниматься волонтерством. Поддерживать незнакомых людей. Строить планы. Верить.

Мне кажется, именно из таких повседневных, почти незаметных поступков и рождается настоящая государственность. И именно так сегодня для меня выглядит Украина. Не как нечто абстрактное, а как миллионы людей, которые каждый день поддерживают её своим трудом, культурой, памятью и неравнодушием.

Георгий Зантарая

Первый в истории Украины чемпион мира по дзюдо, трёхкратный чемпион Европы и общественный деятель.

– Это были первые дни полномасштабного вторжения, когда враг стоял на подступах к Киеву. Тогда мы с друзьями, знакомыми и коллегами организовали гуманитарный штаб. Помогали людям продуктами, лекарствами, всем самым необходимым, что только можно было быстро найти и доставить.

Георгий Зантарая, первый в истории Украины чемпион мира по дзюдо Фото: Личный архив

И именно там, общаясь с людьми и оценивая общую обстановку, я понял самое главное. Несмотря на то, что враг был так близко к столице, люди не растерялись, а наоборот, сплотились. Это единство я видел каждый день, собственными глазами.

Такой веры, как тогда, я никогда не видел. Веры в наши Вооруженные силы. Веры в наших людей.

Ева Коршик

Украинская блогерша и инфлюенсерша, автор YouTube-канала Okay Eva.

– С начала полномасштабного вторжения я живу за границей, поэтому к событиям в Украине отношусь несколько иначе. Но это вовсе не значит, что меня это не беспокоит. Наоборот — я слежу за всем, что происходит, и каждая новость оставляет во мне глубокий след.

Если говорить о том, что больше всего изменило моё представление об украинской государственности, то это наши люди. То, как украинцы сплотились, как каждый на своём месте делает всё возможное для страны, сколько выдержки и единства мы увидели за это время. Именно это для меня стало настоящим воплощением государственности.

Часто думаю о людях, которые после обстрелов находят в себе силы жить дальше. И здесь хочу подчеркнуть: я вовсе не романтизирую несокрушимость или ту боль, которую переживают украинцы. Наоборот, я хочу обратить внимание на то, сколько внутренних сил требуется, чтобы не сдаться, не потерять себя, продолжать работать, рожать детей, создавать семьи, строить планы и просто жить.

Ева Коршик, украинская блогерша и инфлюенсерша Фото: Личный архив

Кто-то может сказать, что сейчас не время для празднований или радости, а я считаю наоборот: лучшего времени может просто не быть. Мы уже живём в реальности, где враг каждый день пытается отнять у нас самое ценное — жизнь. Он хочет, чтобы мы жили в постоянном страхе, боялись мечтать, строить будущее и жить. Но мы не останавливаемся.

Посмотрите на Харьков, Днепр, Одессу — города, которые почти каждый день подвергаются российским обстрелам. Рушатся дома, гибнут люди. Это ужасно страшно. Даже сейчас, когда я говорю об этом, у меня мурашки по коже от ужаса. И в то же время именно там люди открывают магазины и кафе, выходят на работу, воспитывают детей, поддерживают друг друга и продолжают жить. И именно это вызывает у меня наибольшее восхищение.

Мы платим огромную цену за право жить на своей земле. Именно поэтому сегодня государственность для меня — это не только символы или официальные праздники. Это люди. Люди, которые, несмотря на боль, потери и страх, каждое утро находят в себе силы просыпаться, работать, любить, строить будущее и делать всё возможное ради Украины. Именно в этом я сегодня вижу настоящую силу нашей государственности.

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