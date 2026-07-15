Шарлиз Терон вышла на красную дорожку без бюстгальтера (фото)

50-летняя голливудская актриса Шарлиз Терон поразила публику своим смелым образом на премьере новой экшн-эпопеи Кристофера Нолана "Одиссея" в Нью-Йорке. Звезда появилась перед камерами в изысканном наряде с экстремальным декольте, полностью отказавшись от нижнего белья.

Мероприятие, состоявшееся 14 июля, собрало огромное количество мировых звезд, среди которых были Зендея, Энн Хэтэуэй и Мэтт Деймон. Однако именно Шарлиз Терон оказалась в центре всеобщего внимания благодаря своему эффектному наряду.

Шарлиз Терон в платье-пиджаке Фото: Instagram

Для этого выхода актриса выбрала элегантное белое платье-пиджак свободного кроя с акцентным большим бантом на талии, которое выгодно подчеркнуло её стройные ноги. Глубокий V-образный вырез блейзера смело обнажал зону декольте, подтверждая отсутствие бюстгальтера.

Свой роскошный образ звезда дополнила массивным золотым ожерельем, изящными белыми босоножками на каблуках и классической красной помадой.

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Напомним, ранее "Фокус" писал, что:

Николь Кидман появилась на публике в пиджаке без нижней одежды и прозрачной юбке. Свой образ звезда дополнила черными туфлями на шпильках и несколькими серебряными кольцами, сделав ставку на минималистичные аксессуары.

56-летняя Дженнифер Лопес поразила поклонников роскошным нарядом, в котором особое внимание привлекла ее новая прическа. Звезда появилась на публике с изящной косой, уложенной вокруг головы, что мгновенно вызвало у украинских пользователей ассоциации с легендарным стилем Юлии Тимошенко.

Кроме того, Мелания Трамп появилась в эффектном платье с декольте.