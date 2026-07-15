Шарліз Терон вийшла на червону доріжку без бюстгальтера (фото)

50-річна голлівудська акторка Шарліз Терон приголомшила публіку своїм сміливим образом на прем'єрі нового екшн-епосу Крістофера Нолана "Одіссея" у Нью-Йорку. Зірка з'явилася перед камерами у вишуканому вбранні з екстремальним декольте, повністю відмовившись від спідньої білизни.

Подія, що відбулася 14 липня, зібрала величезну кількість світових зірок, серед яких були Зендея, Енн Гетевей та Метт Деймон. Проте саме Шарліз Терон опинилася в центрі загальної уваги завдяки своєму ефектному аутфіту.

Шарліз Терон в сукні-піджаку Фото: Instagram

Для цього виходу акторка обрала елегантну білу сукню-піджак вільного крою з акцентним великим бантом на талії, яка вигідно підкреслила її стрункі ноги. Глибокий V-подібний виріз блейзера сміливо оголював зону декольте, підтверджуючи відсутність бюстгальтера.

Свій розкішний образ зірка доповнила масивним золотим намистом, витонченими білими босоніжками на підборах та класичною червоною помадою.

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Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Ніколь Кідман вийшла у світ у піджаку без спіднього та прозорій спідниці. Свій образ зірка доповнила чорними туфлями на шпильках і кількома срібними каблучками, зробивши ставку на мінімалістичні аксесуари.

56-річна Дженніфер Лопес приголомшила шанувальників розкішним аутфітом, у якому особливу увагу привернула її нова зачіска. Зірка з'явилася на публіці з витонченою косою, викладеною навколо голови, що миттєво викликало в українських користувачів асоціації з легендарним стилем Юлії Тимошенко.

Крім того, Меланія Трамп показалась у ефектній сукні з декольте.