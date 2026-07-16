Легенда украинского кино: как выглядела Ада Роговцева в молодости (фото)

Ада Роговцева — это не просто имя, это целая эпоха в украинском театральном и кинематографическом искусстве, символ женственности, мужества и несокрушимости нашего народа. Её невероятный талант, аристократическая красота и патриотизм уже многие десятилетия вдохновляют украинцев и завоевывают сердца новых поколений.

16 июля легендарная актриса отмечает свой 89-й день рождения. В честь этого праздника "Фокус" рассказывает о её жизненном и творческом пути, а также вспоминает, какой невероятной красавицей была эта звезда в молодости.

Ада Роговцева в молодости Фото: из открытых источников

Жизненный путь Ады Роговцевой

Будущая знаменитость родилась в 1937 году в городе Глухов, что в Сумской области, в семье, где всегда ценили честность и преданность своему делу.

Её путь к актёрскому мастерству начался в стенах Киевского института театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого, после окончания которого в 1959 году она присоединилась к труппе Киевского театра русской драмы имени Леси Украинки, где проработала более 35 лет и создала десятки незабываемых женских образов.

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Очаровательная внешность молодой актрисы — большие глубокие глаза, изящные черты лица и особая внутренняя сила — мгновенно приковывали к себе взгляды зрителей на театральной сцене.

Молодая Ада Роговцева Фото: из открытых источников

Параллельно с театром стремительно развивалась и её кинокарьера, в которой Ада Роговцева завоевала любовь миллионов. Настоящее признание ей принесли яркие драматические роли, в частности, образ Натальи в культовом фильме "Укрощение огня", где она снялась вместе с Кириллом Лавровым, а также участие в масштабных кинопроектах "Вечный зов" и "Овидий".

Ада Роговцева, архивные фотографии Фото: из открытых источников

На архивных фотографиях тех времён видно, как природная красота Ады Николаевны гармонично сочеталась с невероятным психологизмом, ведь даже на обычных портретах её взгляд всегда отличался особым магнетизмом и жизненной мудростью.

Позиция Ады Роговцевой

На протяжении всей своей жизни актриса остается примером сознательной гражданской позиции, что особенно ярко проявилось во время Революции достоинства и в начале войны в 2014 году.

С началом полномасштабного российского вторжения Ада Роговцева не покинула столицу, а превратила свой киевский дом в настоящий волонтерский штаб, где военные могли помыться, поесть и получить необходимую поддержку.

Взгляд Ады Роговцевой отличался жизненной мудростью Фото: из открытых источников

Она продолжает активно заниматься волонтерской деятельностью в поддержку Вооружённых Сил Украины, собирать средства для защитников и выступать на театральной сцене, в частности в спектакле "Похоже на счастье", доказывая каждым своим шагом, что искусство и несокрушимая воля способны творить настоящие чудеса.

Напомним, ранее "Фокус" писал, что:

Ада Роговцева пожаловалась на проблемы со здоровьем зимой.

Звезда обратилась к генералу Залужному с мощной речью.

Кроме того, актриса показала фото своего сына, который умер от рака 13 лет назад.