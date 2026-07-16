Легенда українського кіно: який вигляд мала у молодості Ада Роговцева (фото)

Ада Роговцева — це не просто ім'я, це ціла епоха в українському театральному та кіномистецтві, символ жіночності, мужності та незламності нашого народу. Її неймовірний талант, аристократична краса та патріотизм уже багато десятиліть надихають українців і завойовують серця нових поколінь.

16 липня легендарна акторка святкує свій 89-й день народження. На честь цього свята Фокус розповідає про її життєвий і творчий шлях, а також пригадує, якою неймовірною красунею була зірка у часи своєї молодості.

Ада Роговцева в молодості Фото: з відкритих джерел

Життєвий шлях Ади Роговцевої

Народилася майбутня знаменитість у 1937 році в місті Глухів, що на Сумщині, у родині, де завжди цінували чесність та відданість своїй справі.

Її шлях до акторської майстерності розпочався в стінах Київського інституту театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого, після закінчення якого у 1959 році вона приєдналася до трупи Київського театру російської драми імені Лесі Українки, де прослужила понад 35 років і створила десятки незабутніх жіночих образів.

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Чарівна зовнішність молодої акторки — великі глибокі очі, витончені риси обличчя та особлива внутрішня сила — миттєво приковували до себе погляди глядачів на театральній сцені.

Молода Ада Роговцева Фото: з відкритих джерел

Паралельно з театром стрімко розвивалася і її кінокар’єра, де Ада Роговцева здобула любов мільйонів. Справжнє визнання їй принесли яскраві драматичні ролі, зокрема образ Наталки у культовому фільмі "Приборкання вогню", де вона знялася разом із Кирилом Лавровим, а також участь у масштабних кінопроєктах "Вічний поклик" та "Овід".

Ада Роговцева, архівні фото Фото: з відкритих джерел

На архівних світлинах тих часів видно, як природна врода Ади Миколаївни гармонійно поєднувалася з неймовірним психологізмом, адже навіть на звичайних портретах її погляд завжди вирізнявся особливим магнетизмом та життєвою мудрістю.

Позиція Ади Роговцевої

Протягом усього свого життя акторка залишається взірцем свідомої громадянської позиції, що особливо яскраво проявилося під час Революції Гідності та початку війни у 2014 році.

З початком повномасштабного російського вторгнення Ада Роговцева не покинула столицю, а перетворила свій київський дім на справжній волонтерський штаб, де військові могли помитися, поїсти та отримати необхідну підтримку.

Погляд Ади Роговцевої вирізнявся життєвою мудрістю Фото: з відкритих джерел

Вона продовжує активно волонтерити для Збройних Сил України, збирати кошти для захисників та виходити на театральну сцену, зокрема у виставі "Схоже на щастя", доводячи кожним своїм кроком, що мистецтво та незламна воля здатні творити справжні дива.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Ада Роговцева поскаржилася на проблеми зі здоров'ям взимку.

Зірка звернулася до генерала Залужного з потужною промовою.

Крім того, акторка показала фото сина, який помер від раку 13 років тому.