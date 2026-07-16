Известный певец рассказал, почему его списали со службы в ВСУ: "К сожалению"

Украинский певец и лидер группы O.Torvald Женя Галич рассказал о причине увольнения со службы в ВСУ.

В настоящее время артист, вступивший в армию в 2022 году, имеет статус ветерана. Об этом Галич рассказал проекту "Наедине с Гламуром".

Женю Галича списали со службы

Лидер группы O.Torvald сейчас работает в сфере поддержки ветеранов.

"Сейчас я уже имею статус ветерана, много работаю вместе со своими сослуживцами из 135-го батальона в общественной организации "Ветераны-добровольцы", и в нашем ветеранском сообществе мы занимаемся делами ветеранов, военнослужащих и их семей, которые нуждаются в помощи сейчас в гражданской жизни", — рассказал исполнитель.

Галич также рассказал о причине, по которой его уволили со службы в ВСУ.

"К сожалению, я уволился по состоянию здоровья. Так уж сложилось, что после наших последних выездов я не смог принимать активное участие в боевых действиях и провёл достаточно много времени в госпитале — почти четыре месяца. После девяти месяцев обследований, размышлений и колебаний меня списали", — говорит ветеран.

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Женя Галич Фото: instagram.com/atlasentertainment.official

В частности, Галич активно занимается сольной карьерой, и в августе должен выйти его альбом.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Руководительница медицинской службы "УЛЬФ" батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова и певец Женя Галич раскритиковали известных людей, которые хвастаются отдыхом во время войны.

Украинский певец DREVO (Максим Деревянчук) впервые отреагировал на скандал вокруг трека "Изумрудное небо", который публично раскритиковал Галич.

Кроме того, фронтмен группы O.Torvald, который вступил в ряды ВСУ в 2022 году, рассказал о своих заработках во время войны.