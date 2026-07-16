Известный певец рассказал, почему его списали со службы в ВСУ: "К сожалению"
Украинский певец и лидер группы O.Torvald Женя Галич рассказал о причине увольнения со службы в ВСУ.
В настоящее время артист, вступивший в армию в 2022 году, имеет статус ветерана. Об этом Галич рассказал проекту "Наедине с Гламуром".
Женю Галича списали со службы
Лидер группы O.Torvald сейчас работает в сфере поддержки ветеранов.
"Сейчас я уже имею статус ветерана, много работаю вместе со своими сослуживцами из 135-го батальона в общественной организации "Ветераны-добровольцы", и в нашем ветеранском сообществе мы занимаемся делами ветеранов, военнослужащих и их семей, которые нуждаются в помощи сейчас в гражданской жизни", — рассказал исполнитель.
Галич также рассказал о причине, по которой его уволили со службы в ВСУ.
"К сожалению, я уволился по состоянию здоровья. Так уж сложилось, что после наших последних выездов я не смог принимать активное участие в боевых действиях и провёл достаточно много времени в госпитале — почти четыре месяца. После девяти месяцев обследований, размышлений и колебаний меня списали", — говорит ветеран.
В частности, Галич активно занимается сольной карьерой, и в августе должен выйти его альбом.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Руководительница медицинской службы "УЛЬФ" батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова и певец Женя Галич раскритиковали известных людей, которые хвастаются отдыхом во время войны.
- Украинский певец DREVO (Максим Деревянчук) впервые отреагировал на скандал вокруг трека "Изумрудное небо", который публично раскритиковал Галич.
Кроме того, фронтмен группы O.Torvald, который вступил в ряды ВСУ в 2022 году, рассказал о своих заработках во время войны.