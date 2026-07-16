Відомий співак розповів, чому його списали зі служби в ЗСУ: "На жаль"

Український співак та фронтмен гурту O.Torvald Женя Галич заговорив про причину списання зі служби в ЗСУ.

Наразі артист, який долучився до війська у 2022 році, перебуває в статусі ветерана. Про це Галич розповів проєкту "Наодинці з Гламуром".

Женю Галича списали зі служби

Лідер гурту O.Torvald зараз працює у ветеранському просторі.

"Я зараз вже перебуваю в статусі ветерана, багато працюю разом зі своїми побратимами зі 135-го батальйона в громадській організації "Ветерани-добровольці" і у ветеранському просторі ми опікуємося справами ветеранів, військовослужбовців і їхніх родин, які потребують допомоги зараз у цивільному житті", — розповів виконавець.

Галич також заговорив про причину, чому його списали зі служби в ЗСУ.

"На жаль, я звільнився за станом здоров’я. Так вже вийшло, що після наших останніх виїздів я не зміг брати активну участь у бойових діях і провів достатню кількість часу в шпиталі, це було майже чотири місяці. Після дев’яти місяців обстежень, міркувань, вагань мене було списано", — каже ветеран.

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Женя Галич Фото: instagram.com/atlasentertainment.official

Зокрема, Галич активно займається сольною карʼєрою і в серпні має вийти його альбом.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Керівниця медичної служби "УЛЬФ" батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова та співак Женя Галич розкритикували відомих людей, які хизуються відпочинком під час війни.

Український співак DREVO (Максим Дерев’янчук) уперше відреагував на скандал навколо треку "Смарагдове небо", який публічно розкритикував Галич.

Крім того, фронтмен гурту O.Torvald, який вступив до лав ЗСУ 2022 році, розповів про свої заробітки під час війни.