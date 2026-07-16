Бритни Спирс жестоко разочаровала своих сыновей: они восприняли это как удар в спину

Бритни Спирс вновь оказалась в центре семейного скандала: ее сыновья, Шон Престон и Джейден, серьезно обиделись на свою знаменитую мать из-за того, что она проигнорировала их совместный дебют на подиуме во время Недели моды в Париже. Мальчики восприняли отсутствие певицы как настоящий удар в спину, особенно после того, как они приложили немало усилий для восстановления отношений с ней.

Как сообщают инсайдеры издания RadarOnline, 20-летний Шон Престон и 19-летний Джейден Спирс возмущены тем, что Бритни решила остаться в Лос-Анджелесе вместо того, чтобы поддержать их на важном жизненном этапе. Масла в огонь подлил и очередной странный пост певицы в соцсетях о желании родить ещё одного ребёнка.

Для ребят этот шаг стал серьёзным разочарованием. Они надеялись, что их отношения с матерью наконец налаживаются после многих лет публичного хаоса и лишения её опекунских прав в октябре 2007 года в пользу бывшего мужа Кевина Федерлайна.

"Они неоднократно и недвусмысленно давали ей понять заранее: для них было бы чрезвычайно важно, если бы она приехала и поддержала их", — сообщил источник из окружения семьи.

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Попытка 44-летней поп-дивы оправдаться страхом перед полетами не вызвала у сыновей ничего, кроме раздражения. Инсайдеры отмечают, что это объяснение выглядит абсурдно, поскольку Бритни регулярно летает на отдых в разные уголки планеты. То, что она внезапно решила остаться в Лос-Анджелесе именно тогда, когда это было крайне важно для её детей, возмутило ребят ещё больше.

Попытки примирения

В последнее время сыновья певицы, которые с 2023 года проживали на Гавайях вместе с отцом Кевином Федерлайном и мачехой Викторией Принс, делали всё возможное для сближения. В частности, они специально вернулись в Лос-Анджелес, чтобы поддержать Бритни после её недавнего ареста за вождение в нетрезвом состоянии. Именно сыновья стали теми единственными авторитетами, которые смогли убедить звёздную мать обратиться за помощью.

Напомним, что певица в конечном итоге признала свою вину в неосторожном вождении, получила год условного срока, обязательство пройти специальные курсы и уплатить штрафы.

Однако этот очередной инцидент с Парижем разрушил весь хрупкий прогресс в отношениях. Сыновья чувствуют, что Бритни готова выполнять роль матери только тогда, когда это максимально просто и удобно для неё самой. В результате ребята снова возвели защитную стену в общении с матерью.

Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

Бритни Спирс лаяла в ресторане и напугала людей ножом.

Певица продала права на весь свой музыкальный каталог. Права на творчество певицы выкупило независимое музыкальное издательство Primary Wave примерно за 200 миллионов долларов.

Кроме того, 44-летнюю американскую артистку заметили в компании неизвестного мужчины на фоне обсуждений её состояния здоровья.