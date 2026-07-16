Брітні Спірс жорстоко розчарувала власних синів: вони сприйняли це як удар у спину
Брітні Спірс знову опинилася в центрі сімейного скандалу: її сини, Шон Престон та Джейден, серйозно образилися на зіркову матір через те, що вона проігнорувала їхній спільний дебют на подіумі під час Тижня моди в Парижі. Хлопці сприйняли відсутність співачки як справжній удар у спину, особливо після того, як вони доклали чимало зусиль для відновлення стосунків із нею.
Як повідомляють інсайдери видання RadarOnline, 20-річний Шон Престон та 19-річний Джейден Спірс розлючені через те, що Брітні вирішила залишитися в Лос-Анджелесі замість того, щоб підтримати їх на важливому життєвому етапі. Олії у вогонь підлив і черговий дивний допис співачки в соцмережах про бажання народити ще одну дитину.
Для хлопців цей крок став серйозним розчаруванням. Вони сподівалися, що їхні стосунки з матір'ю нарешті налагоджуються після років публічного хаосу та втрати нею опіки у жовтні 2007 року на користь колишнього чоловіка Кевіна Федерлайна.
"Вони неодноразово і чітко давали їй зрозуміти заздалегідь: для них було б надзвичайно важливо, якби вона приїхала та підтримала їх", — поділилося джерело з оточення родини.
Спроба 44-річної поп-діви виправдатися страхом перед польотами не викликала у синів нічого, крім роздратування. Інсайдери зазначають, що це пояснення виглядає абсурдно, оскільки Брітні регулярно літає на відпочинок у різні куточки планети. Те, що вона раптово вирішила залишитися в Лос-Анджелесі саме тоді, коли це було критично важливо для її дітей, обурило хлопців ще більше.
Спроби примирення
Останнім часом сини співачки, які з 2023 року проживали на Гаваях разом із батьком Кевіном Федерлайном та мачухою Вікторією Прінс, робили все можливе задля зближення. Зокрема, вони спеціально повернулися до Лос-Анджелеса, щоб підтримати Брітні після її нещодавнього арешту за водіння у нетверезому стані. Саме сини стали тими єдиними авторитетами, які змогли переконати зіркову матір звернутися по допомогу.
Нагадаємо, що виконавиця зрештою визнала провину в необережному водінні, отримала рік умовного терміну, зобов'язання пройти спеціальні курси та сплатити штрафи.
Проте цей черговий інцидент із Парижем зруйнував весь крихкий прогрес у стосунках. Сини відчувають, що Брітні готова виконувати роль матері лише тоді, коли це максимально просто та зручно для неї самої. У результаті хлопці знову звели захисну стіну у спілкуванні з матір'ю.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Брітні Спірс гавкала в ресторані та налякала людей ножем.
- Співачку продала права на весь свій музичний каталог. Права на творчість співачки викупило незалежне музичне видавництво Primary Wave приблизно за 200 мільйонів доларів.
Крім того, 44-річну американську артистку помітили разом з невідомим чоловіком на тлі обговорень її стану здоров’я.