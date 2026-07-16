Брітні Спірс жорстоко розчарувала власних синів: вони сприйняли це як удар у спину

Брітні Спірс знову опинилася в центрі сімейного скандалу: її сини, Шон Престон та Джейден, серйозно образилися на зіркову матір через те, що вона проігнорувала їхній спільний дебют на подіумі під час Тижня моди в Парижі. Хлопці сприйняли відсутність співачки як справжній удар у спину, особливо після того, як вони доклали чимало зусиль для відновлення стосунків із нею.

Як повідомляють інсайдери видання RadarOnline, 20-річний Шон Престон та 19-річний Джейден Спірс розлючені через те, що Брітні вирішила залишитися в Лос-Анджелесі замість того, щоб підтримати їх на важливому життєвому етапі. Олії у вогонь підлив і черговий дивний допис співачки в соцмережах про бажання народити ще одну дитину.

Для хлопців цей крок став серйозним розчаруванням. Вони сподівалися, що їхні стосунки з матір'ю нарешті налагоджуються після років публічного хаосу та втрати нею опіки у жовтні 2007 року на користь колишнього чоловіка Кевіна Федерлайна.

"Вони неодноразово і чітко давали їй зрозуміти заздалегідь: для них було б надзвичайно важливо, якби вона приїхала та підтримала їх", — поділилося джерело з оточення родини.

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Спроба 44-річної поп-діви виправдатися страхом перед польотами не викликала у синів нічого, крім роздратування. Інсайдери зазначають, що це пояснення виглядає абсурдно, оскільки Брітні регулярно літає на відпочинок у різні куточки планети. Те, що вона раптово вирішила залишитися в Лос-Анджелесі саме тоді, коли це було критично важливо для її дітей, обурило хлопців ще більше.

Спроби примирення

Останнім часом сини співачки, які з 2023 року проживали на Гаваях разом із батьком Кевіном Федерлайном та мачухою Вікторією Прінс, робили все можливе задля зближення. Зокрема, вони спеціально повернулися до Лос-Анджелеса, щоб підтримати Брітні після її нещодавнього арешту за водіння у нетверезому стані. Саме сини стали тими єдиними авторитетами, які змогли переконати зіркову матір звернутися по допомогу.

Нагадаємо, що виконавиця зрештою визнала провину в необережному водінні, отримала рік умовного терміну, зобов'язання пройти спеціальні курси та сплатити штрафи.

Проте цей черговий інцидент із Парижем зруйнував весь крихкий прогрес у стосунках. Сини відчувають, що Брітні готова виконувати роль матері лише тоді, коли це максимально просто та зручно для неї самої. У результаті хлопці знову звели захисну стіну у спілкуванні з матір'ю.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Брітні Спірс гавкала в ресторані та налякала людей ножем.

Співачку продала права на весь свій музичний каталог. Права на творчість співачки викупило незалежне музичне видавництво Primary Wave приблизно за 200 мільйонів доларів.

Крім того, 44-річну американську артистку помітили разом з невідомим чоловіком на тлі обговорень її стану здоров’я.