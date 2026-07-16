63-летняя Деми Мур удивила поклонников состоянием своих рук (фото)

Американская актриса всегда выглядит безупречно, свежо и сияюще, однако на этот раз особое внимание публики привлекли её невероятно гладкие и ухоженные руки. Секрет молодости кожи звезды раскрыла её звездная мастерица маникюра, которая готовила актрису к престижной церемонии BAFTA.

Многие люди с возрастом сталкиваются с проблемой старения кожи рук, но руки Деми Мур выглядят гладкими, словно шелк. Известная мастер маникюра Имарни Ашман, которая работает с такими звездами первой величины, как Лили Коллинз и Джессика Билл, подробно рассказала о подготовке актрисы к красной дорожке, пишет Hello!

Для очищения и увлажнения она использовала жидкое мыло Joonbyrd’s "Palm Wild" стоимостью 15 долларов. После этого мастер нанесла многофункциональное средство для рук Joonbyrd’s Multitasking Hand Treatment стоимостью 65 долларов. По словам Имарни, этот продукт делает кожу мягкой и сияющей благодаря трипептидам и витамину Е, которые прекрасно укрепляют и восстанавливают ткани, а само средство обладает невероятным ароматом кокоса, сандала и розы.

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Руки Деми Мур выглядят гладкими Фото: Instagram

Почему руки стареют быстрее

Руки — одна из первых частей тела, которая выдаёт реальный возраст человека. Доктор Яннис Александридес отмечает, что наши руки постоянно подвергаются воздействию солнца и непогоды, а также находятся в движении в течение всего дня. С возрастом кожа теряет объем и эластичность, поскольку в этой области она очень тонкая, а подкожного жира, который мог бы обеспечить структурную поддержку при снижении уровня коллагена, почти нет. Именно поэтому за руками нужно ухаживать так же тщательно, как и за лицом, и Деми Мур — лучшее подтверждение этого правила.

Философия старения Деми Мур

Звезда культового фильма "Призрак", которой в ноябре прошлого года исполнилось 63 года, открыто говорит о том, что ей нравится стареть. В интервью изданию People она подчеркнула, что стремится определяться своим жизненным опытом, а не просто цифрой в паспорте.

Актриса добавила, что предвкушение 60-летия подарило ей удивительное ощущение свободы. В отличие от своей бабушки, которая в том же возрасте уже как будто смирилась со старостью, сама Деми чувствует себя гораздо более живой, энергичной и сосредоточенной на настоящем, чем когда-либо прежде.

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