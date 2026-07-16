63-річна Демі Мур здивувала прихильників станом своїх рук (фото)

Американська акторка завжди виглядає бездоганно, свіжо та сяюче, проте цього разу особливу увагу публіки привернули її неймовірно гладкі та доглянуті руки. Секрет молодості шкіри зірки розкрила її зіркова майстриня манікюру, яка готувала акторку до престижної церемонії BAFTA.

Багато людей з віком стикаються з проблемою старіння шкіри рук, але руки Демі Мур виглядають гладкими, немов шовк. Відома майстриня манікюру Імарні Ашман, яка працює з такими зірками першої величини, як Лілі Коллінз та Джессіка Біл, детально розповіла про підготовку акторки до червоної доріжки, пише Hello!

Для очищення та зволоження вона використала рідке мило Joonbyrd’s "Palm Wild" за 15 доларів. Після цього майстриня нанесла багатофункціональний засіб для рук Joonbyrd’s Multitasking Hand Treatment вартістю 65 доларів. За словами Імарні, цей продукт робить шкіру м'якою та сяючою завдяки трипептидам і вітаміну E, які чудово зміцнюють та відновлюють тканини, а сам засіб має неймовірний аромат кокоса, сандалу й троянди.

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Рука Демі Мур виглядають гладкими Фото: Instagram

Чому руки старіють швидше

Руки є однією з перших частин тіла, яка видає реальний вік людини. Доктор Янніс Александрідес зазначає, що наші руки постійно відкриті для сонця та негоди, а також перебувають у русі протягом усього дня. З віком шкіра втрачає об'єм та еластичність, оскільки вона там дуже тонка, а підшкірного жиру, який міг би забезпечити структурну підтримку при зниженні рівня колагену, майже немає. Саме тому за руками потрібно доглядати так само ретельно, як і за обличчям, і Демі Мур є найкращим підтвердженням цього правила.

Філософія старіння Демі Мур

Зірка культового фільму "Привид", якій минулого листопада виповнилося 63 роки, відкрито каже про те, що їй подобається ставати старшою. В інтерв'ю виданню People вона наголосила, що прагне визначатися своїм життєвим досвідом, а не просто цифрою в паспорті.

Акторка додала, що очікування 60-річчя принесло їй дивовижне відчуття свободи. На відміну від її бабусі, яка у цьому ж віці вже ніби змирилася зі старістю, сама Демі почувається набагато живішою, енергійнішою та присутнішою в моменті, ніж будь-коли раніше.

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