Он не с нашей планеты: женщина увидела существо неизвестного происхождения (фото, видео)

Жители Сиэтла активно обсуждают необычное существо с деформированным туловищем, которое прозвали Джимоти. Животное, чья внешность из-за аномально короткого позвоночника напоминает нечто потустороннее, уже несколько недель снимают на видео во дворах и на балконах города, а записи набирают тысячи просмотров в соцсетях.

Необычного енота впервые заметили местные жители, которые и дали ему имя. Несмотря на отсутствие официального диагноза, по внешним признакам наблюдатели предполагают, что животное страдает синдромом короткого позвоночника — крайне редкой врождённой патологией, которая значительно сокращает длину позвоночника.

Один из поклонников опубликовал в Instagram видео, на котором Джимоти бежит по двору и поднимается по каменной лестнице.

В подписи к ролику говорится: "В нашу 13-ю годовщину нас удостоил своим визитом Джимоти — енот с синдромом короткого позвоночника. Слава Джимоти!".

На другом видео, опубликованном на Reddit, енот балансирует на перилах балкона, протискивается между двумя прутьями и на мгновение исчезает из кадра, продолжая осматривать территорию.

Відео дня

Отзывы жителей

Пользователи социальных сетей не скрывают своего восхищения необычным соседом. "Это самое "сиэтлское" животное из всех возможных", — написал один из комментаторов Reddit.

Женщина заметила енота-мутанта Фото: Instagram

Нашлись и те, кто призывает беречь енота: "Его нужно защищать любой ценой".

На данный момент в сети появилось лишь несколько видео с Джимоти, однако с распространением слухов следует ожидать, что новых кадров с самой новой четвероногой знаменитостью Сиэтла станет значительно больше.

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