Він не з нашої планети: жінка побачила істоту невідомого походження (фото, відео)

Мешканці Сієтла активно обговорюють незвичну істоту з деформованим тулубом, яку прозвали Джимоті. Тварину, чия зовнішність нагадує щось потойбічне через аномально короткий хребет, уже кілька тижнів знімають на відео у дворах та на балконах міста, а записи набирають тисячі переглядів у соцмережах.

Незвичного єнота вперше помітили місцеві жителі, які й дали йому ім'я. Попри відсутність офіційного діагнозу, за зовнішніми ознаками спостерігачі припускають, що тварина страждає на синдром короткого хребта – вкрай рідкісну вроджену патологію, яка значно скорочує довжину хребта.

Один із фанатів опублікував в Instagram відео, на якому Джимоті пробігає подвір'ям і піднімається кам'яними сходами.

У підписі до ролика значиться: "На нашу 13-ту річницю нас удостоїв візитом Джимоті – єнот із синдромом короткого хребта. Слава Джимоті!".

На іншому відео, опублікованому на Reddit, єнот балансує на поручнях балкона, протискається між двома прутами і на мить зникає з кадру, продовжуючи огляд території.

Відео дня

Відгуки мешканців

Користувачі соцмереж не приховують захоплення незвичайним сусідом. "Це найбільш сієтлська тварина з усіх можливих", – написав один з коментаторів Reddit.

Жінка помітила єнота-мутанта Фото: Instagram

Знайшлися й ті, хто закликає берегти єнота: "Його потрібно захищати за будь-яку ціну".

Наразі в мережі з'явилося лише кілька відео з Джимоті, однак з поширенням чуток слід очікувати, що нових кадрів із найновішою чотирилапою знаменитістю Сієтла стане значно більше.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Жінка забрала з притулку маленьке цуценя, і їй пообіцяли, що з часом песик перетвориться на справжнього красеня з незвичайною зовнішністю. Втім, реальність виявилася зовсім іншою.

Кінолог розповів про 5 порід собак, які найкраще допомагають своїм господарям справлятися з тривожністю.

Також фахівці склали рейтинг топ 5 найрозумніших порід собак у світі.