Дочь Оли Поляковой воссоединилась с мужем-американцем в Украине (фото)

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой, Маша Полякова, встретилась со своим мужем Эденом Пассарелли в Украине. Сегодня, 17 июля, пара отмечает первую годовщину свадьбы.

В Instagram Маша поделилась снимками семейного отдыха вместе с мужем и домашним любимцем на руках. Более того, в внешности Эдена произошли изменения — юноша избавился от длинных волос и сделал короткую стрижку.

Маша Полякова воссоединилась с мужем

Американец, приехавший в Украину, публично выразил свои чувства к Марии. Эден опубликовал фото своей жены-украинки и признался, что очень счастлив снова быть рядом с ней.

"Я без ума от этой девушки. Счастлив, что наконец-то оказался дома", — отметил иностранец.

Маша Полякова с мужем Фото: instagram.com/marypoppers1/

Маша Полякова Фото: Instagram

Годовщина свадьбы

К тому же 17 июля пара отмечает первую годовщину свадьбы, которая состоялась в США.

"Ну что, сегодня у нас годовщина. Один год в браке. Тебе нравится еда? Вот так мы отмечаем этот день в Украине. Посмотрите, какой он счастливый", — сказала Маша и показала праздничный стол.

Відео дня

Эден ответил, что ему нравится еда, и улыбнулся.

Маша Полякова отмечает годовщину свадьбы Фото: instagram.com/marypoppers1/

Дочь Поляковой вышла замуж

Летом 2025 года Маша вышла замуж за американца Эдена Пассарелли. Она получает музыкальное образование в престижном колледже в США, где учится также её муж. Церемония бракосочетания также состоялась в США, без родителей невесты.

Американец уже не впервые бывает в Украине. Зимой он приезжал на родину своей жены — побывал в Буковеле, попробовал украинский борщ, познакомился с родственниками своей жены-украинки.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Муж Оли Поляковой, бизнесмен Вадим Буряковский, рассказал о муже своей дочери Маши из США.

Старшая дочь певицы похвасталась, какой сюрприз ей подготовил её муж-иностранец.

Кроме того, Полякова-старшая встретила Новый 2026 год вместе со зятем Эденом Пассарели и станцевала с ним.