Дочь Оли Поляковой воссоединилась с мужем-американцем в Украине (фото)
Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой, Маша Полякова, встретилась со своим мужем Эденом Пассарелли в Украине. Сегодня, 17 июля, пара отмечает первую годовщину свадьбы.
В Instagram Маша поделилась снимками семейного отдыха вместе с мужем и домашним любимцем на руках. Более того, в внешности Эдена произошли изменения — юноша избавился от длинных волос и сделал короткую стрижку.
Маша Полякова воссоединилась с мужем
Американец, приехавший в Украину, публично выразил свои чувства к Марии. Эден опубликовал фото своей жены-украинки и признался, что очень счастлив снова быть рядом с ней.
"Я без ума от этой девушки. Счастлив, что наконец-то оказался дома", — отметил иностранец.
Годовщина свадьбы
К тому же 17 июля пара отмечает первую годовщину свадьбы, которая состоялась в США.
"Ну что, сегодня у нас годовщина. Один год в браке. Тебе нравится еда? Вот так мы отмечаем этот день в Украине. Посмотрите, какой он счастливый", — сказала Маша и показала праздничный стол.
Эден ответил, что ему нравится еда, и улыбнулся.
Дочь Поляковой вышла замуж
Летом 2025 года Маша вышла замуж за американца Эдена Пассарелли. Она получает музыкальное образование в престижном колледже в США, где учится также её муж. Церемония бракосочетания также состоялась в США, без родителей невесты.
Американец уже не впервые бывает в Украине. Зимой он приезжал на родину своей жены — побывал в Буковеле, попробовал украинский борщ, познакомился с родственниками своей жены-украинки.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Муж Оли Поляковой, бизнесмен Вадим Буряковский, рассказал о муже своей дочери Маши из США.
- Старшая дочь певицы похвасталась, какой сюрприз ей подготовил её муж-иностранец.
Кроме того, Полякова-старшая встретила Новый 2026 год вместе со зятем Эденом Пассарели и станцевала с ним.