Дочка Олі Полякової воззʼєдналася з чоловіком-американцем в Україні (фото)

Старша донька української співачки Олі Полякової, Маша Полякова, зустрілася з чоловіком Еденом Пассареллі в Україні. Сьогодні, 17 липня, пара святкує першу річницю одруження.

В Instagram Маша поділилася кадрами сімейного відпочинку разом з чоловіком та домашнім улюбленцем. Ба більше, відбулися зміни в зовнішності Едена — юнак позбувся довгого волосся і зробив коротку стрижку.

Маша Полякова воззʼєдналася з чоловіком

Американець, який приїхав в Україну, публічно висловив свої почуття до Марії. Еден опублікував фото дружини-українки та зізнався, що дуже щасливий знову бути поруч з нею.

"Я одержимий цією дівчиною. Щасливий нарешті бути вдома", — зазначив іноземець.

Маша Полякова з чоловіком Фото: instagram.com/marypoppers1/

Маша Полякова Фото: Instagram

Річниця одруження

До того ж, 17 липня пара святкує першу річницю весілля, яке пройшло в США.

"Ну що, сьогодні в нас річниця. Один рік у шлюбі. Тобі подобається їжа? Отак ми її зустрічаємо в Україні. Дивіться, який він щасливий" — сказала Маша та показала святковий стіл.

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Еден відповів, що йому подобається їжа, та посміхнувся.

Маша Полякова святкує річницю одруження Фото: instagram.com/marypoppers1/

Донька Полякової вийшла заміж

Маша влітку 2025 року одружилася з американцем Еденом Пассареллі. Вона здобуває музичну освіту в престижному коледжі у Штатах, де навчається також її чоловік. Церемонія одруження також відбулася в США, без батьків нареченої.

Американець уже не вперше відвідує Україну. Він приїздив на батьківщину дружини взимку — побував у Буковелі, спробував український борщ, познайомився з рідними дружини-українки.

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