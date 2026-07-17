Королеве Камилле — 79: как она познакомилась с мужчиной, изменившим ее жизнь (фото)

17 июля свой 79-й день рождения отмечает королева Великобритании Камилла. История её жизни навсегда изменилась более полувека назад, когда случайное знакомство с тогда ещё принцем Чарльзом заложило основу для одного из самых прочных и самых обсуждаемых романов в королевской истории.

Долгое время в прессе ходила легенда, будто Чарльз и Камилла (тогда ещё Шанд) познакомились на матче по поло в Виндзоре в 1970 или 1971 году. Однако биографы британской королевской семьи впоследствии выяснили, что на самом деле их свела общая подруга, Люсия Санта-Крус, которая и познакомила их друг с другом в Лондоне. Фокус подробнее рассказывает об истории любви королевской пары.

Пара поженилась в 2005 году Фото: коллаж Фокус

Девушка с первых минут покорила будущего монарха своим великолепным чувством юмора, уверенностью и искренней страстью к загородной жизни и лошадям. Несмотря на то, что Камилла не принадлежала к высшей титулованной аристократии, между 22-летним принцем и его новой знакомой вспыхнули чувства, которые Чарльз позже описывал как "блаженные, мирные и взаимно счастливые".

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Путь длиной в 35 лет

Их ранний роман закончился так же внезапно, как и начался: в 1973 году Чарльз ушёл на службу в Военно-морской флот, не попросив девушку ждать его. За это время Камилла вышла замуж за армейского офицера Эндрю Паркера-Боулза, а Чарльз впоследствии связал свою жизнь с леди Дианой Спенсер.

Король Чарльз с Камиллой в молодости Фото: коллаж Фокус

Несмотря на браки, кризис, громкие таблоидные скандалы и огромное давление со стороны общества, они оставались близкими друзьями и страстными любовниками на протяжении десятилетий.

"В нашем браке нас было трое, поэтому было немного тесно", — эта культовая фраза принцессы Дианы из интервью 1995 года навсегда закрепила за Камиллой в глазах общественности репутацию главной разлучницы Британии.

Официально пара смогла пожениться только в 2005 году — спустя 35 лет после первой встречи. Тогда, из уважения к памяти Дианы, дворец заверил, что Камилла никогда не получит титула королевы, а останется лишь принцессой-консортом.

Однако время, железная выдержка и беспрекословная преданность Чарльзу изменили всё. Перед смертью королева Елизавета II лично благословила невестку на будущий титул, и сегодня Камилла отмечает свой 79-й день рождения не просто как любимая женщина короля, а как официально коронованная и признанная королева-консорт Великобритании.

Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

Британская королева Камилла не начинает утро с изысканных деликатесов. Есть один ингредиент, который она добавляет в завтрак.

Вредную привычку королевы запечатлели на камеру.

Кроме того, Её Величество нарушила протокол во время визита в США.