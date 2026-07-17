Королеві Каміллі — 79: як вона зустріла чоловіка, який змінив її життя (фото)

17 липня свій 79-й день народження відзначає королева Великої Британії Камілла. Історія її життя назавжди змінилася понад пів століття тому, коли випадкове знайомство із тоді ще принцом Чарльзом заклало основу для одного з найміцніших та найдискусійніших романів у королівській історії.

Довгий час у пресі блукала легенда, ніби Чарльз і Камілла (тоді ще Шанд) познайомилися на матчі з поло у Віндзорі в 1970 або 1971 році. Проте біографи британської королівської родини згодом з'ясували, що насправді їх звела спільна подруга, Люсія Санта-Крус, яка й представила їх одне одному в Лондоні. Фокус розповідає детальніше про історію кохання королівської пари.

Пара одружилась в 2005 році Фото: колаж Фокус

Дівчина з перших хвилин підкорила майбутнього монарха своїм чудовим почуттям гумору, впевненістю та щирою пристрастю до заміського життя та коней. Попри те, що Камілла не належала до вищої титулованої аристократії, між 22-річним принцом та його новою знайомою спалахнули почуття, які Чарльз пізніше описував як "блаженні, мирні та взаємно щасливі".

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Шлях довжиною у 35 років

Їхній ранній роман завершився так само раптово, як і почався: у 1973 році Чарльз вирушив на службу у Військово-морський флот, не попросивши дівчину чекати на нього. За цей час Камілла вийшла заміж за армійського офіцера Ендрю Паркера-Боулза, а Чарльз згодом пов'язав своє життя з леді Діаною Спенсер.

Король Чарльз з Каміллою в молодості Фото: колаж Фокус

Попри шлюби, кризу, гучні таблоїдні скандали та шалений тиск з боку суспільства, вони залишалися близькими друзями та запеклими коханцями протягом десятиліть.

"У нашому шлюбі нас було троє, тому було трохи тісно", — ця культова фраза принцеси Діани з інтерв'ю 1995 року назавжди закарбувала Каміллу в очах публіки як головну розлучницю Британії.

Офіційно пара змогла побратися лише у 2005 році — через 35 років після першої зустрічі. Тоді, з поваги до пам'яті Діани, палац запевняв, що Камілла ніколи не матиме титулу королеви, а залишиться лише принцесою-консортом.

Проте час, залізна витримка та беззаперечна відданість Чарльзу змінили все. Перед своєю смертю королева Єлизавета II особисто благословила невістку на майбутній титул, і сьогодні Камілла зустрічає свій 79-й день народження не просто як кохана жінка короля, а як офіційно коронована та визнана королева-консорт Великої Британії.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Британська королева Камілла не починає ранок з вишуканих делікатесів. Є один інгредієнт, який вона додає до сніданку.

Шкідливу звичку королеви зняли на камеру.

Крім того, її величність порушила протокол під час візиту до США.