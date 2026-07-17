Сына экс-мэра Тернополя Заставного заметили в аэропорту во время посадки на Ибицу — соцсети (фото)

Популярного украинского блогера Петра Заставного якобы заметили в одном из европейских аэропортов во время посадки на рейс на известный курортный остров Ибица. Очевидцы распространили в соцсетях соответствующие видеоматериалы, на которых мужчина, похожий на инфлюенсера, проходит регистрацию на рейс.

Первые кадры быстро разлетелись по Telegram-каналам, вызвав мгновенную и бурную реакцию интернет-сообщества. Пользователи сети активно обсуждают запечатленный момент, пытаясь выяснить законные основания для пересечения границы, а также реальную цель этой зарубежной поездки.

Человек в аэропорту, похожий на Петра Заставного Фото: Telegram

На обнародованных материалах отчётливо виден мужчина в летней одежде с ручной кладью у стойки выхода на посадку. Сам Петр Заставный пока никак не прокомментировал появление этих кадров в публичном пространстве.

Отметим, что Петр Заставный — сын бывшего мэра Тернополя Романа Заставного. Он возглавлял город в период с 2006 по 2010 год, а позже также был народным депутатом Украины.

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