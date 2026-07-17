Сина ексмера Тернополя Заставного помітили в аеропорту під час посадки на Ібіцу — соцмережі (фото)

Популярного українського блогера Петра Заставного нібито помітили в одному з європейських аеропортів під час посадки на рейс до відомого курортного острова Ібіца. Очевидці поширили в соцмережах відповідні відеоматеріали, на яких чоловік, схожий на інфлюенсера, проходить реєстрацію на рейс.

Перші кадри швидко розлетілися телеграм-каналами, викликавши миттєву та бурхливу реакцію інтернет-спільноти. Користувачі мережі активно обговорюють зафіксований момент, намагаючись з'ясувати законні підстави для перетину кордону, а також реальну мету цієї закордонної мандрівки.

Людина в аеропорту, схожа на Петра Заставного Фото: Telegram

На оприлюднених матеріалах чітко видно чоловіка у літньому одязі з ручною поклажею біля стійки виходу на посадку. Сам Петро Заставний наразі ніяк не прокоментував появу цих кадрів у публічному просторі.

Зазначимо, що Петро Заставний — син колишнього мера Тернополя Романа Заставного. Він очолював місто у період з 2006 по 2010 рік, а пізніше також був народним депутатом України.

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