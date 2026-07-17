Внучка Трампа появилась на телевидении: что известно о 19-летней Кай (фото)

Старшая внучка Дональда Трампа, 19-летняя Кай Трамп, стала гостьей популярного телешоу в Нью-Йорке. Во время эфира юная спортсменка откровенно рассказала о своих карьерных планах, влиянии социальных сетей и подготовке к поступлению в университет Майами.

Для своего появления на телевидении девушка выбрала стильный и лаконичный наряд. Она надела черный приталенный жакет в сочетании с топом и мини-юбкой, а гламурным акцентом образа стали босоножки на каблуках и роскошное колье с бриллиантами.

Этот выход оказался гораздо сдержаннее, чем её предыдущее появление на церемонии вручения премии ESPY Awards. Тогда Кай вышла к фотографам в золотом платье, однако главной темой для обсуждений стал неудачный оттенок её кожи. Девушка заметно переборщила с автозагаром и бронзером, которые нанесла на тело, из-за чего её внешний вид подвергся резкой критике. На этот раз юная звезда учла прошлые промахи и продемонстрировала гораздо более гармоничный образ.

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Кай Трамп Фото: коллаж Фокус

Что известно о Кае Трампе

Кай Мэдисон Трамп родилась в семье Дональда Трампа-младшего и его бывшей жены Ванессы. Она — старшая из всех внуков президента США и привлекает всё больше внимания со стороны СМИ. Девушка серьёзно увлекается спортом и уже добилась значительных успехов как профессиональная гольфистка. Помимо спортивной карьеры, Кай активно развивает свои социальные сети, где делится подробностями жизни и тренировок, постепенно становясь влиятельной фигурой для молодого поколения.

Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

Кай Трамп оказалась в центре скандала в Белом доме. Роскошный ужин возмутил людей, которые обвинили Кай в том, что она наслаждается роскошными привилегиями за счёт налогоплательщиков.

Дочь Дональда Иванка Трамп поразила стройной фигурой в жёлтом мини-платье на ранее не публиковавшихся фотографиях со свадьбы своего брата.

Кроме того, в Албании проходили протесты против дочери и зятя Трампа.