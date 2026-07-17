Онучка Трампа показалась на телебаченні: що відомо про 19-річну Кай (фото)

Найстарша онучка Дональда Трампа, 19-річна Кай Трамп, стала гостею популярного телевізійного шоу в Нью-Йорку. Під час ефіру юна спортсменка відверто розповіла про свої кар'єрні плани, вплив соціальних мереж та підготовку до навчання в університеті Маямі.

Для своєї появи на телебаченні дівчина обрала стильний та лаконічний аутфіт. Вона одягла чорний приталений жакет у поєднанні з топом та мініспідницею, а гламурним акцентом образу стали босоніжки на підборах і розкішне кольє з діамантами.

Цей вихід виявився значно стриманішим за її попередню появу на церемонії вручення премії ESPY Awards. Тоді Кай вийшла до фотографів у золотій сукні, проте головною темою для обговорень став невдалий відтінок її шкіри. Дівчина помітно переборщила з автозасмагою та бронзером, які нанесла на тіло, через що її вигляд сильно критикували. Цього разу юна зірка врахувала минулі промахи та продемонструвала набагато гармонійніший лук.

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Кай Трамп Фото: колаж Фокус

Що відомо про Кай Трамп

Кай Медісон Трамп народилася у родині Дональда Трампа-молодшого та його колишньої дружини Ванесси. Вона є найстаршою серед усіх онуків президента США та привертає дедалі більше уваги медіа. Дівчина серйозно захоплюється спортом і вже досягла значних успіхів як професійна гольфістка. Окрім спортивної кар'єри, Кай активно розвиває свої соціальні мережі, де ділиться подробицями життя та тренувань, поступово стаючи впливовою фігурою для молодого покоління.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Кай Трамп опинилася у центрі скандалу у Білому домі. Розкішна вечеря обурила людей, які звинуватили Кай у тому, що вона насолоджується розкішними привілеями за кошт платників податків.

Дочка Дональда Іванка Трамп вразила стрункою фігурою в жовтій мінісукні на раніше небачених фотографіях з весілля свого брата.

Крім того, в Албанії відбувались протести проти доньки і зятя Трампа.