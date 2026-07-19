"Об этом нельзя много говорить": Илона Гвоздева рассказала, где служит ее муж

Супруг хореографа Илоны Гвоздевой Иван Хомячук в настоящее время служит в Вооруженных силах Украины и работает на объектах критически важной военной инфраструктуры. По словам артистки, она не раскрывает подробности его службы из соображений безопасности.

В выпуске на YouTube-канале "Насправді Show" Илона Гвоздева рассказала, что её муж сейчас выполняет задания в составе ВСУ, однако из-за специфики работы не может раскрывать подробности его службы.

По словам хореографа, Иван Хомьячук работает на объектах критически важной военной инфраструктуры. Она подчеркнула, что эта деятельность сопряжена с ограничениями на разглашение информации.

"Мужчина сейчас работает на объектах критически важной военной инфраструктуры, о которых нельзя говорить слишком много. Он служит в Вооруженных силах Украины. Раньше он занимался кейтерингом", — сказала Гвоздева.

Хореограф также вспомнила, что до начала полномасштабной войны её муж занимался кейтерингом. Именно благодаря этому бизнесу, по её словам, он заработал на первую семейную квартиру. Впоследствии, когда супруги решили построить дом под Киевом, Иван полностью погрузился в строительство и стал прорабом.

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Гвоздева отметила, что решение о рождении второго ребенка они принимали осознанно. По её словам, муж предложил подумать о пополнении в семье, однако она поставила условие — сначала собственный дом. В итоге семья реализовала этот план, а впоследствии родился второй ребенок.

Кроме того, как добавляет издание OBOZ.UA, ещё в 2023 году Илона Гвоздева отвечала на упреки о том, что её муж не служит в армии. Тогда она объясняла, что семья не пыталась уклониться от мобилизации, а Иван просто не получал повестку.

По словам танцовщицы, они не искали никаких незаконных способов освобождения от службы или оформления фиктивных документов. Она подчеркнула, что после получения повестки мужчина выполнит свой долг так же, как и другие военнообязанные.

Кроме того, Гвоздева рассказала, что после начала полномасштабного вторжения у её мужа из-за сильного стресса развилась алопеция, сопровождавшаяся интенсивным выпадением волос. Несмотря на проблемы со здоровьем, по словам артистки, он был готов вступить в армию, а сейчас проходит службу в Вооруженных силах Украины.

Напомним, ранее Фокус писал: