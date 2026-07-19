"Про це багато говорити не можна": Ілона Гвоздьова розкрила, де служить її чоловік

Чоловік хореографки Ілони Гвоздьової Іван Хом'ячук нині служить у лавах Збройних сил України та працює на критично важливій військовій інфраструктурі. За словами артистки, подробиці його служби вона не розкриває з міркувань безпеки.

У випуску на каналі YouTube "Насправді Show" Ілона Гвоздьова розповіла, що її чоловік зараз виконує завдання у складі ЗСУ, однак через специфіку роботи не може говорити про деталі його служби.

За словами хореографки, Іван Хом'ячук працює на критично важливій військовій інфраструктурі. Вона наголосила, що ця діяльність пов'язана з обмеженнями щодо розголошення інформації.

"Чоловік зараз працює на критично важливій військовій інфраструктурі, про яку дуже багато говорити не можна. Працює в лавах Збройних сил України. Раніше він займався кейтерингом", — сказала Гвоздьова.

Хореографка також пригадала, що до початку повномасштабної війни її чоловік займався кейтерингом. Саме завдяки цьому бізнесу, за її словами, він заробив на першу сімейну квартиру. Згодом, коли подружжя вирішило будувати будинок під Києвом, Іван повністю занурився у будівництво та став виконробом.

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Гвоздьова зазначила, що рішення про народження другої дитини вони ухвалювали свідомо. За її словами, чоловік запропонував замислитися про поповнення в родині, однак вона поставила умову — спочатку власний будинок. У підсумку сім'я реалізувала цей план, а згодом народилася друга дитина.

Крім того, як додає видання OBOZ.UA, ще у 2023 році Ілона Гвоздьова відповідала на закиди щодо того, що її чоловік не служить у війську. Тоді вона пояснювала, що родина не намагалася уникнути мобілізації, а Іван просто не отримував повістки.

За словами танцівниці, вони не шукали жодних незаконних способів звільнення від служби чи оформлення фіктивних документів. Вона наголошувала, що після отримання повістки чоловік виконає свій обов'язок так само, як і інші військовозобов'язані.

Також Гвоздьова розповідала, що після початку повномасштабного вторгнення у її чоловіка через сильний стрес виникла алопеція, яка супроводжувалася інтенсивним випадінням волосся. Попри проблеми зі здоров'ям, за словами артистки, він був готовий долучитися до війська, а нині проходить службу у Збройних силах України.

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