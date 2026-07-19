41-летняя известная певица без макияжа выглядит неузнаваемо (фото)

41-летняя британская певица и телеведущая Келли Осборн выглядит неузнаваемо, демонстрируя свои густые волосы после того, как она "вернулась в лучшую форму".

Дочь покойного Оззи Осборна выглядела счастливой, демонстрируя свой старый гардероб в Instagram.

Келли Осборн выглядит неузнаваемо

Женщина продемонстрировала свою красоту без макияжа, надев черное платье-комбинацию и золотые украшения.

Говорят, что Келли "вернулась в лучшую форму" после того, как она оказалась в центре скандала, связанного с искажением образа своего тела на фоне критики в связи с потерей веса.

В прошлом месяце друг певицы DJ Fat Tony заявил, что Келли прибегла к препаратам для похудения не для того, чтобы сбросить лишний вес, а чтобы справиться с "жизненными проблемами".

Келли Осборн Фото: Instagram

Он сказал: "Ну, Келли снова выглядит великолепно. И это потому, что она пришла в форму".

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Говоря о препаратах для похудения, друг певицы добавил: "Келли использовала их не для того, чтобы похудеть; Келли использовала их для решения других своих жизненных проблем. Но мы все такие предвзятые, не так ли? Боже упаси, чтобы кто-то похудел слишком сильно".

Ранее Келли объясняла, что она была настолько подавлена горем из-за потери отца, что ей было трудно есть, и ей пришлось ответить, когда тролли критиковали её похудение.

Келли Осборн Фото: Instagram

"Сейчас я переживаю самый тяжелый период в своей жизни. Мне даже не нужно защищаться. Но я не буду сидеть здесь и позволять так презирать себя", — сказала певица.

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