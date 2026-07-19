41-річна відома співачка виглядає невпізнавано без макіяжу (фото)

41-річна британська співачка та телеведуча Келлі Осборн виглядає невпізнавано, демонструючи своє об'ємне волосся після того, як вона "повернулася до найкращої форми".

Донька покійного Оззі Осборна виглядала щасливою, демонструючи свій архівний гардероб в Instagram.

Келлі Осборн виглядає невпізнавано

Жінка показала свою красу без макіяжу, одягнувши чорну сукню-комбінацію та золоті прикраси.

Кажуть, що Келлі "повернулася до найкращої форми" після того, як вона потрапила в скандал з викривленням свого тіла на тлі критики її втрати ваги.

Минулого місяця друг співачки DJ Fat Tony заявив, що Келлі звернулася до препаратів для схуднення не для того, щоб скинути зайву вагу, а щоб допомогти їй з "життєвими проблемами".

Келлі Осборн Фото: Instagram

Він сказав: "Ну, Келлі знову виглядає чудово. І це тому, що вона вирівнялася".

Говорячи про препарати для схуднення, друг співачки додав: "Келлі використовувала їх не для того, щоб схуднути; Келлі використовувала їх для вирішення інших своїх життєвих проблем. Але ми всі такі упереджені, чи не так? Боже збав, щоб хтось схуднув занадто сильно".

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Раніше Келлі пояснювала, що вона була настільки вбита горем через втрату батька, що їй було важко їсти, і вона була змушена відповісти, коли тролі критикували її втрату ваги.

Келлі Осборн Фото: Instagram

"Зараз я переживаю найважчий період у своєму житті. Мені навіть не потрібно захищатися. Але я не сидітиму тут і не дозволятиму так зневажати себе", — казала виконавиця.

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