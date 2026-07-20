"Было все": женщина три года жила в разных странах мира — почему она снова вернулась в Украину

Украинская инфлюенсерша Алена Ткаченко, которая ведет свой блог уже девять лет, рассказала подписчикам о возвращении на родину после почти трех лет путешествий.

За это время украинка успела пожить в США, на Бали, во Вьетнаме и других странах Азии, однако в конце концов решила вернуться в Украину вместе с сыном. Фокус поинтересовался, что послужило причиной.

Алена Ткаченко призналась в Instagram (@lelya.tkachenko), что последние почти три года провела в постоянных путешествиях — страны сменяли друг друга. Впрочем, несмотря на насыщенную жизнь за границей, блогерша в конце концов решила вернуться домой.

Три года в пути

"Ну вот, сижу я. Вернулась в Украину. Почти три года мы путешествовали по всему миру: жили в Америке, на Бали, в Азии, во Вьетнаме – короче, везде. И вот я вернулась с сыном в Украину. Эмоции, конечно, зашкаливают", – рассказывает украинка.

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Алена Ткаченко вернулась в Украину Фото: Instagram

Блогерша вспомнила, какой была ее жизнь до полномасштабного вторжения: собственный дом, автомобили, бизнес, устоявшийся быт в родном селе, живые родители.

Сегодня, по ее словам, от той прежней жизни почти ничего не осталось — война перечеркнула планы и унесла близких людей. Возвращение в Украину вызвало у нее противоречивые и очень сильные чувства.

"Я не знаю, что сказать"

Ткаченко рассказала, что выглядит уставшей, а сама страна за время ее отсутствия существенно изменилась — война разбросала людей по разным уголкам мира, и многих она больше не увидит рядом.

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"Я не знаю, что сказать, это все очень тяжело. Из-за этой войны. Был дом, были машины, был бизнес, была жизнь, было село, были родители – все было. Теперь ничего нет. Вместо мамы появился сын. Мама умерла, сын родился. Вот такая жизнь", – отметила Алена.

Алена Ткаченко с сыном вернулась домой Фото: Instagram

Украинцы за рубежом

Согласно отчету Global Trends ООН, из-за войны более 9,6 млн украинцев остаются вынужденными переселенцами, из них за рубежом находятся 5,9 млн беженцев, еще 3,7 млн имеют статус внутренне перемещенных лиц, то есть остаются на территории Украины.

Больше всего украинцев нашли убежище в Германии. По данным Евростата, по состоянию на май 2026 года Германия принимала 1,2 млн человек со статусом временной защиты — 29,3 % от общего числа таких лиц в ЕС.

Опрос Вернутся ли украинские беженцы из-за границы после окончания войны? Опрос открыт до Да, большинство вернется сразу после окончания войны. Часть вернется, но многие останутся за границей навсегда. Это будет зависеть от условий восстановления страны и экономики. Нет, большинство беженцев не планируют возвращаться в Украину. Голосувати

В целом же на территории Евросоюза 4,37 миллиона граждан, покинувших Украину, имели статус временной защиты по состоянию на май 2026 года. Несколько ранее, в конце января 2026 года, по данным Евростата, эта цифра составляла 4,46 млн человек.

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