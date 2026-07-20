"Було все": жінка 3 роки жила у різних країнах світу – чому знову повернулась в Україну

Українська інфлюенсерка Альона Ткаченко, яка веде свій блог уже дев'ять років, розповіла підписникам про повернення на батьківщину після майже трьох років мандрів.

За цей час українка встигла пожити в США, на Балі, у В'єтнамі та інших країнах Азії, однак зрештою прийняла рішення повернутися в Україну разом із сином. Фокус поцікавився, що стало причиною.

Альона Ткаченко зізналася в Instagram (@lelya.tkachenko), що останні майже три роки провела у постійних подорожах – країни змінювали одна одну. Втім, попри насичене життя за кордоном, блогерка врешті вирішила повернутися додому.

Три роки в дорозі

"Ну от, сиджу я. Повернулася в Україну. Майже три роки ми мандрували по всьому світу: жили в Америці, на Балі, в Азії, у В'єтнамі – коротше, всюди. І ось я повернулася із сином в Україну. Емоції, звісно, зашкалюють", – розповідає українка.

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Альона Ткаченко повернулась в Україну Фото: Instagram

Блогерка згадала, яким було її життя до повномасштабного вторгнення: власний будинок, автомобілі, бізнес, налагоджений побут у рідному селі, живі батьки.

Сьогодні, за її словами, від того минулого життя майже нічого не залишилося – війна перекреслила плани і забрала близьких людей. Повернення в Україну викликало у неї суперечливі й дуже сильні почуття.

"Я не знаю, що сказати"

Ткаченко розповіла, що виглядає втомленою, а сама країна за час її відсутності суттєво змінилася – війна розкидала людей по різних куточках світу, і чимало знайомих облич вона більше не побачить поруч.

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"Я не знаю, що сказати, це все дуже важко. Через цю війну. Був дім, були машини, був бізнес, було життя, було село, були батьки – все було. Тепер нічого немає. Замість мама прийшов син. Мама померла, син народився. Ось таке життя", – зазначила Альона.

Альона Ткаченко з сином повернулась додому Фото: Instagram

Українці за кордоном

За даними звіту Global Trends від ООН, через війну понад 9,6 млн українців залишаються вимушеними переселенцями, з них за кордоном перебувають 5,9 млн біженців, ще 3,7 млн мають статус внутрішньо переміщених осіб, тобто залишаються в межах України.

Найбільше українців знайшли прихисток у Німеччині. За даними Євростату, станом на травень 2026 року Німеччина приймала 1,2 млн осіб зі статусом тимчасового захисту – 29,3% від загальної кількості таких осіб у ЄС.

Опитування Чи повернуться українські біженці з-за кордону після закінчення війни? Опитування відкрите до Так, більшість повернеться одразу після закінчення війни. Частина повернеться, але багато хто залишаться за кордоном назавжди. Це залежатиме від умов відновлення країни та економіки. Ні, більшість біженців не планує повертатися в Україну. Голосувати

Загалом же в межах Євросоюзу 4,37 мільйона громадян, що виїхали з України, мали статус тимчасового захисту станом на травень 2026 року. Дещо раніше, наприкінці січня 2026 року, за даними Євростату, ця цифра становила 4,46 млн осіб.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українка, яка виїхала за кордон, поділилася враженнями від життя та адаптації в Німеччині. За її словами, є речі, до яких звикнути надзвичайно складно навіть після тривалого перебування в країні. Втім, про рішення переїхати жінка не жалкує.

Фотографка та мама трьох дітей Альона Медведська на початку повномасштабної війни виїхала до Швейцарії, але згодом ухвалила рішення повернутися в Україну – відверто розповіла, скільки труднощів довелося пережити за кордоном.

Учасниця проєкту "Супермама" розплакалася просто в кадрі, коли відверто розповідала про те, з якими труднощами насправді стикаються українські біженці в Німеччині.