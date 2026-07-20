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Стиль життя

"Було все": жінка 3 роки жила у різних країнах світу – чому знову повернулась в Україну

Альона Ткаченко, блогерка
Українська блогерка Альона Ткаченко | Фото: Threads

Українська інфлюенсерка Альона Ткаченко, яка веде свій блог уже дев'ять років, розповіла підписникам про повернення на батьківщину після майже трьох років мандрів.

За цей час українка встигла пожити в США, на Балі, у В'єтнамі та інших країнах Азії, однак зрештою прийняла рішення повернутися в Україну разом із сином. Фокус поцікавився, що стало причиною.

Альона Ткаченко зізналася в Instagram (@lelya.tkachenko), що останні майже три роки провела у постійних подорожах – країни змінювали одна одну. Втім, попри насичене життя за кордоном, блогерка врешті вирішила повернутися додому.

Три роки в дорозі

"Ну от, сиджу я. Повернулася в Україну. Майже три роки ми мандрували по всьому світу: жили в Америці, на Балі, в Азії, у В'єтнамі – коротше, всюди. І ось я повернулася із сином в Україну. Емоції, звісно, зашкалюють", – розповідає українка.

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Альона Ткаченко, блогерка
Альона Ткаченко повернулась в Україну
Фото: Instagram

Блогерка згадала, яким було її життя до повномасштабного вторгнення: власний будинок, автомобілі, бізнес, налагоджений побут у рідному селі, живі батьки.

Сьогодні, за її словами, від того минулого життя майже нічого не залишилося – війна перекреслила плани і забрала близьких людей. Повернення в Україну викликало у неї суперечливі й дуже сильні почуття.

"Я не знаю, що сказати"

Ткаченко розповіла, що виглядає втомленою, а сама країна за час її відсутності суттєво змінилася – війна розкидала людей по різних куточках світу, і чимало знайомих облич вона більше не побачить поруч.

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"Я не знаю, що сказати, це все дуже важко. Через цю війну. Був дім, були машини, був бізнес, було життя, було село, були батьки – все було. Тепер нічого немає. Замість мама прийшов син. Мама померла, син народився. Ось таке життя", – зазначила Альона.

Син Альони Ткаченко, блогерки
Альона Ткаченко з сином повернулась додому
Фото: Instagram

Українці за кордоном

За даними звіту Global Trends від ООН, через війну понад 9,6 млн українців залишаються вимушеними переселенцями, з них за кордоном перебувають 5,9 млн біженців, ще 3,7 млн мають статус внутрішньо переміщених осіб, тобто залишаються в межах України.

Найбільше українців знайшли прихисток у Німеччині. За даними Євростату, станом на травень 2026 року Німеччина приймала 1,2 млн осіб зі статусом тимчасового захисту – 29,3% від загальної кількості таких осіб у ЄС.

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Загалом же в межах Євросоюзу 4,37 мільйона громадян, що виїхали з України, мали статус тимчасового захисту станом на травень 2026 року. Дещо раніше, наприкінці січня 2026 року, за даними Євростату, ця цифра становила 4,46 млн осіб.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

  • Українка, яка виїхала за кордон, поділилася враженнями від життя та адаптації в Німеччині. За її словами, є речі, до яких звикнути надзвичайно складно навіть після тривалого перебування в країні. Втім, про рішення переїхати жінка не жалкує.
  • Фотографка та мама трьох дітей Альона Медведська на початку повномасштабної війни виїхала до Швейцарії, але згодом ухвалила рішення повернутися в Україну – відверто розповіла, скільки труднощів довелося пережити за кордоном.

Учасниця проєкту "Супермама" розплакалася просто в кадрі, коли відверто розповідала про те, з якими труднощами насправді стикаються українські біженці в Німеччині.