Елена Кравец показала, как ее близнецы отпраздновали 10-летие (фото)
Младшим детям актрисы и бывшей звезды "Квартала 95" Елены Кравец, близнецам Ивану и Екатерине, 19 июля исполнилось 10 лет.
Юбилей школьники встретили впервые по отдельности: дочь — дома, а сын — в футбольном лагере. Звездная мама показала в Insta-сторис, как поздравляли именинников в этот день.
Детям Елены Кравец — 10 лет
В день своего рождения Екатерина открыла большую коробку с множеством шариков. Девочка улыбалась, пока мама снимала её реакцию на камеру.
Тем временем Ивана в лагере разбудили друзья, чтобы поздравить его.
Затем именинник задул свечи на праздничном торте.
Сама же актриса признается, что с каждым годом с детьми становится легче.
"10 лет. Отличный возраст. Мне интересно, и кажется, с каждым годом становится легче. Но это не точно", — поделилась Кравец.
Дети Елены Кравец
У звезды "Вечернего квартала" и её мужа Сергея трое детей — 23-летняя дочь Мария и 10-летние близнецы Екатерина и Иван.
"Никогда не думала, что стану мамой двойни! Ни за что! Да и сейчас, если честно, порой не верится. Спасибо, что пришли в нашу семью, мои Инь и Янь. Спасибо, что рядом с вами я всё ещё молодая мамочка", — сказала однажды актриса.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Елена Кравец после массированных обстрелов Киева увезла младших детей, Ивана и Катерину, за город, чтобы они могли прийти в себя и выспаться.
- Дочь бывшей звезды "Квартала 95" рассказала о разрушениях в квартире родителей в столице.
Кроме того, актриса призналась, что во время войны вообще не общается со своей кумой Еленой Зеленской.