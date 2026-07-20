Елена Кравец показала, как ее близнецы отпраздновали 10-летие (фото)

Младшим детям актрисы и бывшей звезды "Квартала 95" Елены Кравец, близнецам Ивану и Екатерине, 19 июля исполнилось 10 лет.

Юбилей школьники встретили впервые по отдельности: дочь — дома, а сын — в футбольном лагере. Звездная мама показала в Insta-сторис, как поздравляли именинников в этот день.

Детям Елены Кравец — 10 лет

В день своего рождения Екатерина открыла большую коробку с множеством шариков. Девочка улыбалась, пока мама снимала её реакцию на камеру.

Тем временем Ивана в лагере разбудили друзья, чтобы поздравить его.

Дочь Елены Кравец Фото: instagram.com/lennykravets

Дочь Елены Кравец Фото: instagram.com/lennykravets

Затем именинник задул свечи на праздничном торте.

Сын Елены Кравец Фото: instagram.com/lennykravets

Сын Елены Кравец Фото: instagram.com/lennykravets

Сама же актриса признается, что с каждым годом с детьми становится легче.

"10 лет. Отличный возраст. Мне интересно, и кажется, с каждым годом становится легче. Но это не точно", — поделилась Кравец.

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Дети Елены Кравец Фото: instagram.com/lennykravets

Дети Елены Кравец

У звезды "Вечернего квартала" и её мужа Сергея трое детей — 23-летняя дочь Мария и 10-летние близнецы Екатерина и Иван.

"Никогда не думала, что стану мамой двойни! Ни за что! Да и сейчас, если честно, порой не верится. Спасибо, что пришли в нашу семью, мои Инь и Янь. Спасибо, что рядом с вами я всё ещё молодая мамочка", — сказала однажды актриса.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Елена Кравец после массированных обстрелов Киева увезла младших детей, Ивана и Катерину, за город, чтобы они могли прийти в себя и выспаться.

Дочь бывшей звезды "Квартала 95" рассказала о разрушениях в квартире родителей в столице.

Кроме того, актриса призналась, что во время войны вообще не общается со своей кумой Еленой Зеленской.