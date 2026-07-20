Олена Кравець показала, як її двійнята відсвяткували 10-річчя (фото)

Молодшим дітям акторки та колишньої зірки "Кварталу 95" Олени Кравець, двійнятам Івану та Катерині, 19-го липня виповнилося 10 років.

Ювілей школярі зустріли вперше окремо: донька — вдома, а син — у футбольному таборі. Зіркова мама показала в Insta-сторіс, як іменинників вітали в цей день.

Дітям Олени Кравець — 10 років

Катерина у свій день народження відкрила велику коробку з багатьма кульками. Дівчинка посміхалася, поки мама знімала її реакцію на камеру.

Тим часом Івана в таборі розбудили друзі, щоби привітати.

Донька Олени Кравець Фото: instagram.com/lennykravets

Донька Олени Кравець Фото: instagram.com/lennykravets

Згодом іменинник задув свічки на святковому торті.

Син Олени Кравець Фото: instagram.com/lennykravets

Син Олени Кравець Фото: instagram.com/lennykravets

Сама ж акторка зізнається, що з кожним роком з дітьми стає легше.

"10 років. Класний вік. Мені цікаво і наче легше з кожним роком. Але це не точно", — поділилася Кравець.

Діти Олени Кравець Фото: instagram.com/lennykravets

Діти Олени Кравець

У зірки "Вечірнього кварталу" та її чоловіка Сергія троє дітей — 23-річна донька Марія та 10-річні двійнята Катерина та Іван.

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"Ніколи не думала, що буду мамою двійні! От ніколи! Та і зараз іноді не віриться, якщо чесно. Дякую, що прийшли до нас в родину, мої Інь та Янь. Дякую, що поруч з вами я все ще молода матуся" — казала якось акторка.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Олена Кравець після масованих обстрілів Києва взяла молодших дітей, Івана та Катерину, відновлюватися та відсипатися за містом.

Донька колишньої зірки "Кварталу 95" розповіла про руйнування у квартирі батьків у столиці.

Крім того, акторка зізналася, що під час війни взагалі не спілкується з кумою Оленою Зеленською.