Булочки с голубикой — хит этого лета: известная телеведущая поделилась рецептом (фото, видео)
Летний сезон традиционно ассоциируется со свежей выпечкой, наполняющей дом ароматами ягод и цитрусовых. На этот раз любимые многими нежные сконы с голубикой стали настоящим кулинарным трендом, который легко повторить на собственной кухне.
Рецепт от известной телеведущей Валентины Хамайко покоряет своей простотой и сбалансированным вкусом, в котором кислинка голубики гармонично сочетается с ароматной цедрой лимона. Способом приготовления знаменитость поделилась в Instagram (@valentinakhamaiko).
Булочки с голубикой: ингредиенты для приготовления
- Сливочное масло — 100 г;
- Мука — 300 г (плюс 2–3 ст. л. для работы с тестом);
- Разрыхлитель — 1 ч. л.;
- Яйца — 2 шт.;
- Сметана — 80 г;
- Сахар — 50 г;
- Ванильный сахар — 10 г;
- Цедра лимона — с половины плода;
- Голубика — 150–200 г;
- Соль — щепотка.
Для смазывания понадобится взбитое яйцо или смесь желтка с молоком.
Как приготовить
- Приготовьте тесто, смешав сухие ингредиенты с маслом, яйцами и сметаной, добавив лимонную цедру.
- Осторожно добавьте ягоды голубики, чтобы они остались целыми.
- Сформируйте пирожные, смажьте их яйцом для аппетитной корочки.
- Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке в течение 30 минут.
Готовые сконы рекомендуется подавать теплыми со сливочным маслом, медом или любимым джемом. Это лакомство станет идеальным дополнением к утреннему чаю или летнему пикнику.
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