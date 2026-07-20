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Булочки с голубикой — хит этого лета: известная телеведущая поделилась рецептом (фото, видео)

Летний рецепт сконов с голубикой
Валентина Хамайко поделилась рецептом булочек с голубикой | Фото: коллаж Фокус

Летний сезон традиционно ассоциируется со свежей выпечкой, наполняющей дом ароматами ягод и цитрусовых. На этот раз любимые многими нежные сконы с голубикой стали настоящим кулинарным трендом, который легко повторить на собственной кухне.

Рецепт от известной телеведущей Валентины Хамайко покоряет своей простотой и сбалансированным вкусом, в котором кислинка голубики гармонично сочетается с ароматной цедрой лимона. Способом приготовления знаменитость поделилась в Instagram (@valentinakhamaiko).

булочки с голубикой — рецепт
Телеведущая показала, как приготовить сконы с голубикой
Фото: Instagram

Булочки с голубикой: ингредиенты для приготовления

  • Сливочное масло — 100 г;
  • Мука — 300 г (плюс 2–3 ст. л. для работы с тестом);
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • Яйца — 2 шт.;
  • Сметана — 80 г;
  • Сахар — 50 г;
  • Ванильный сахар — 10 г;
  • Цедра лимона — с половины плода;
  • Голубика — 150–200 г;
  • Соль — щепотка.

Для смазывания понадобится взбитое яйцо или смесь желтка с молоком.

Как приготовить

  • Приготовьте тесто, смешав сухие ингредиенты с маслом, яйцами и сметаной, добавив лимонную цедру.
  • Осторожно добавьте ягоды голубики, чтобы они остались целыми.
  • Сформируйте пирожные, смажьте их яйцом для аппетитной корочки.
  • Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке в течение 30 минут.
Відео дня

Готовые сконы рекомендуется подавать теплыми со сливочным маслом, медом или любимым джемом. Это лакомство станет идеальным дополнением к утреннему чаю или летнему пикнику.

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