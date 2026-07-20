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Булочки з лохиною – хіт цього літа: відома телеведуча поділилась рецептом (фото, відео)

літній рецепт сконів з лохиною
Валентина Хамайко поділилась рецептом булочок з лохиною | Фото: колаж Фокус

Літній сезон традиційно асоціюється зі свіжою випічкою, яка наповнює дім ароматами ягід та цитрусових. Цього разу улюбленці багатьох — ніжні скони з лохиною — стали справжнім кулінарним трендом, який легко відтворити на власній кухні.

Рецепт від відомої телеведучої Валентини Хамайко підкорює своєю простотою та збалансованим смаком, де кислинка лохини гармонійно поєднується з ароматною цедрою лимона. Методом приготування знаменитість поділилась в Instagram (@valentinakhamaiko).

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Телеведуча показала, як приготувати скони з лохиною
Фото: Instagram

Булочки з лохиною: інгредієнти для приготування

  • Вершкове масло — 100 г;
  • Борошно — 300 г (плюс 2-3 ст. л. для роботи з тістом);
  • Розпушувач — 1 ч. л.;
  • Яйця — 2 шт;
  • Сметана — 80 г;
  • Цукор — 50 г;
  • Ванільний цукор — 10 г;
  • Цедра лимона — з половини плоду;
  • Лохина — 150-200 г;
  • Сіль — дрібка.

Для змащування знадобиться збите яйце або суміш жовтка з молоком.

Як приготувати

  • Підготуйте тісто, змішавши сухі інгредієнти з маслом, яйцями та сметаною, додавши лимонну цедру.
  • Обережно вмішайте ягоди лохини, щоб вони залишилися цілими.
  • Сформуйте вироби, змастіть їх яйцем для апетитної скоринки.
  • Випікайте у розігрітій до 180°C духовці протягом 30 хвилин.
Відео дня

Готові скони рекомендують подавати теплими з вершковим маслом, медом або улюбленим джемом. Це частування стане ідеальним доповненням до ранкового чаю чи літнього пікніка.

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