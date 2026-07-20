Булочки з лохиною – хіт цього літа: відома телеведуча поділилась рецептом (фото, відео)

Літній сезон традиційно асоціюється зі свіжою випічкою, яка наповнює дім ароматами ягід та цитрусових. Цього разу улюбленці багатьох — ніжні скони з лохиною — стали справжнім кулінарним трендом, який легко відтворити на власній кухні.

Рецепт від відомої телеведучої Валентини Хамайко підкорює своєю простотою та збалансованим смаком, де кислинка лохини гармонійно поєднується з ароматною цедрою лимона. Методом приготування знаменитість поділилась в Instagram (@valentinakhamaiko).

Телеведуча показала, як приготувати скони з лохиною Фото: Instagram

Булочки з лохиною: інгредієнти для приготування

Вершкове масло — 100 г;

Борошно — 300 г (плюс 2-3 ст. л. для роботи з тістом);

Розпушувач — 1 ч. л.;

Яйця — 2 шт;

Сметана — 80 г;

Цукор — 50 г;

Ванільний цукор — 10 г;

Цедра лимона — з половини плоду;

Лохина — 150-200 г;

Сіль — дрібка.

Для змащування знадобиться збите яйце або суміш жовтка з молоком.

Як приготувати

Підготуйте тісто, змішавши сухі інгредієнти з маслом, яйцями та сметаною, додавши лимонну цедру.

Обережно вмішайте ягоди лохини, щоб вони залишилися цілими.

Сформуйте вироби, змастіть їх яйцем для апетитної скоринки.

Випікайте у розігрітій до 180°C духовці протягом 30 хвилин.

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Готові скони рекомендують подавати теплими з вершковим маслом, медом або улюбленим джемом. Це частування стане ідеальним доповненням до ранкового чаю чи літнього пікніка.

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