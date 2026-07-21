"Это пропаганда": женщина переезжает в Афганистан к мужу, которого видела всего один раз (фото)

Американка взбудоражила сеть TikTok заявлением о своём переезде в Афганистан ради мужчины, с которым виделась лишь один раз в жизни. Несмотря на непрекращающиеся предостережения подписчиков и печальный опыт женщин, бежавших из этой страны, девушка уже купила билеты и утверждает, что опасность в Афганистане — это всего лишь "западная пропаганда".

История началась с обычного знакомства в приложении Snapchat. Отношения развивались стремительно, хотя влюбленные виделись вживую лишь один раз. Для этой встречи они выбрали нейтральную территорию — Пакистан. За 12 дней, проведённых вместе, пара приняла решение официально пожениться. Об этом девушка рассказывает в своих видео в TikTok (@alexsunnyyyy).

Первоначальный план заключался в том, что мужчина оформит американскую визу и переедет в США. Однако после того, как ему отказали во въезде, супруги решили изменить тактику. Теперь девушка собирает чемоданы в Афганистан. Она уже купила билет в Кабул и даже перенесла дату вылета на более ранний срок — с 17-го на 3-е августа. В своём блоге девушка активно делится ходом подготовки: что берёт с собой и чем планирует заниматься на новом месте.

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Женщина выбрала подарки, которые отвезет в Афганистан Фото: TikTok

Невеста игнорирует предостережения

Комментарии под видео девушки превратились в настоящее поле битвы за её безопасность. Подписчики умоляют её опомниться, однако девушка непреклонна. На все предостережения она отвечает, что ситуация в стране преувеличена. Девушка утверждает, что общалась с родителями мужа, и те уверяют, что в Афганистане всё спокойно. На замечания о высоком уровне опасности блогерша парировала, что жила в Чикаго, где "гораздо опаснее", поэтому Афганистан её совсем не пугает.

Пользователи TikTok напомнили девушке знаменитую драму "Без дочери — никогда" (основанную на реальных событиях), где американка вышла замуж за иранца, уехала с ним на его родину и оказалась в ловушке, не имея возможности вернуться домой. На это невеста ответила с иронией, заявив, что бессмысленно проецировать на настоящее события из фильма 30-летней давности.

Наибольшую тревогу вызывают комментарии девушек, которые сами родом из Афганистана или долгое время там жили. Женщины, которым удалось сбежать от режима, считают, что девушка пожалеет о своём решении.

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